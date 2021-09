Côte-d'Or : les pneus neige pas obligatoires à partir du 1er novembre mais fortement recommandés

C'est une nouvelle règlementation qui va imposer aux automobilistes d'avoir, des pneus neige ou d'avoir à portée de main des équipements hivernaux type chaines ou chaussettes de neige, et cela du 1er novembre au 31 mars, soit toute la période hivernale. Qui est concerné ? Tous les départements proches de zones montagneuses où un arrêté préfectoral l'impose à compter du 1er novembre.

Renforcer la sécurité

Le gouvernement veut ainsi renforcer la sécurité et d'éviter les situations de blocage auxquels on assiste parfois après de fortes chutes de neige. Une nouvelle obligation qui ne réjouit pas ces automobilistes croisés à Dijon, "je trouve ça inutile de les rendre obligatoires", s'énerve Olivier, tandis que Raymond avoue avoir pris les devants et "acheter des chaines sur internet" mais il refuse à équiper ces deux voitures, "on se demande si les professionnels de pneumatiques ont des problèmes financiers!"

Une mesure pas obligatoire en Côte-d'Or

Mais pas de panique ou plutôt pas d'empressement : chez nous en Côte-d'Or ça ne sera pas une obligation. Après consultation des élus locaux, des chiffres concernant l'accidentologie ou encore du nombre de jours de neige en Côte-d'Or, c'est le choix qu'a fait le préfet Fabien Sudry. Mais ces équipements obligatoires restent toutefois fortement recommandés, rappelle Philippe Munier, coordinateur Sécurité routière et responsable du bureau Sécurité routière à la Direction départementale des territoires de Côte-d'Or. "Ces équipements peuvent être utiles dans le Morvan ou dans certains secteurs comme Sombernon où on a régulièrement des neiges verglaçantes. Et puis on a des départements limitrophes à la Côte-d'Or qui devraient être concernés comme le Jura ou le Doubs, et un côte-d'orien qui s'y rendrait serait contraint d'avoir ces équipements dans son véhicule".

Quels équipements hivernaux choisir ?

Mieux vaut donc commencer à se renseigner d'un peu plus près ce qui existe. Car il existe plusieurs sortes d'équipements : les chaines que tout le monde connait, et on parle aussi de plus en plus des pneus neige ou pneus quatre saisons, mais qu'est ce que ça vaut ?

On a posé la question à un spécialiste, Philippe Dubard qui tient le garage Berlier depuis plus de vingt ans à Dijon dans la rue du même nom. "Pour moi ça ne vaut pas grand chose, on a un peu le cul entre deux chaises". Quid des chaussettes de neige ? Là aussi le professionnel n'y va pas par quatre chemins, "c'est le compromis pour la règlementation mais en terme pratique on ne fait pas de compromis en matière de sécurité."

François Dubard, dans son garage automobile rue Berlier à Dijon, pour lui on transige pas avec la sécurité des pneumatiques. © Radio France - Stéphanie Perenon

En matière de sécurité, les compromis n'existent pas, pour François Dubard, le meilleur conseil, "c'est de suivre les changements d'heure, en hiver on met des réels pneus neige, en neige ou en été, au changement d'heure on change les pneus."

"La sécurité n'a pas de prix ! - Yves Lemaire directeur de l'association Prévention Routière en Bourgogne Franche-Comté

Un choix financier car en moyenne, les pneus neige coûtent 80 à 90 euros pièce, sans compter le montage. Mais pour le professionnel on ne transige pas avec la sécurité. C'est aussi le message que tient l'association de Prévention routière en Bourgogne Franche Comté, "la sécurité n'a pas de prix !", s'emporte Yves Lemaire, le directeur régional de l'association de Prévention routière.

Pour visualiser les départements où il faudra obligatoirement avoir des équipements hivernaux, rendez-vous ici.

