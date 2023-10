Côte-d'Or : les résidents d'une maison de retraite reçus au ministère des Solidarités grâce à leur poésie

"J'ai longtemps cherché la clé du paysage d'un bout à l'autre de l'enfance, les enfants ont besoin d'ailes, ils vivent beaucoup plus vite que nous.." La voix claire, et les yeux qui pétillent Micheline récite le joli texte composé par les résidents de l'Ehpad "Les Ducs de Bourgogne".

Juste avant l'été, ils ont été invités à participer à un concours national lancé dans le cadre de l'opération "Stop à l'isolement." Une partie des 66 pensionnaires se sont réunis durant plusieurs après-midis et ont choisi de composer sur le thème "les Saveurs de la Vie." Ils viennent d'emporter le premier prix et sont invités à venir chercher leur distinction au ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, le 4 octobre prochain à Paris.

Le premier prix décroché par les résidents © Radio France - Olivier Estran

"J'en suis très fière et surprise en même temps" déclare Christiane, une des résidentes. "J'avoue ne plus me souvenir de tout notre travail, mais ça m'a fait vraiment plaisir de participer à cette poésie." Le thème choisi "les Saveurs de la Vie" a permis à chacune et chacun de mêler des souvenirs personnels et de se confier sur leurs métiers ou activités. "On a eu de jolis témoignages" confie Micheline "j'ai vraiment été bluffée."

Réciter du Baudelaire sans se tromper

Il faut dire que la poésie n'est pas étrangère à cet Ehpad. Les résidents en lisent et en récitent chaque semaine sous la houlette de Jérôme un de leurs animateurs. qui a su fédérer les résidents autour de cette activité. "Cela plait beaucoup, car nous sommes avec des générations qui ont grandi avec les récitations à l'école, et qui en ont gardé un fort souvenir. Certains d'entre eux ne sauront pas vous dire ce qu'ils ont mangé à midi, mais vont vous réciter du Baudelaire sans se tromper" souligne Agnès Villain qui a aussi accompagné cet atelier de poésie.

"On est fiers de leur résultat, et ils sont fiers d'en parler à leurs familles, car c'est quand même plus intéressant que de répondre aux sempiternelles questions "vous avez bien mangé ? vous avez bien dormi ?" Pour une personne âgée, s'exprimer par la poésie, c'est beau !"

Reste à aller chercher ce premier prix à Paris. Tout le monde ne pourra évidemment pas faire le voyage, alors on parle d'une délégation de deux à trois personnes. Micheline veut bien se dévouer: "J'aime le monde, et je n'ai pas peur des assemblées" assure-t-elle, "même si là, je suis un peu émue !"