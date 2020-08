Côte-d'Or : les secouristes de l'Unass lancent un appel pour recruter des bénévoles

L'Unassareçu cinq stagiaires dans ses locaux pour une semaine de formation qui se termine ce vendredi. Dans l'assistance surtout des jeunes garçons et des jeunes filles.

Une semaine de cours

Ils sont là pour tenter de décrocher leur "PSE1" une attestation de "Premiers secours en équipe de niveau 1". Valable un an ce "PSE1" est par exemple un préalable indispensable à l'obtention du "BNSSA", le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui permet de devenir surveillant de baignades.

Des cours théoriques et des mises en situation

Durant cette semaine ils ont suivi des cours théoriques avec 35 heures de "face à face pédagogique", ils ont également été soumis à des cas pratiques. Il s'agit de savoir réagir face à des malaises, des traumas ou des hémorragies.

Une semaine de formation dispensée par les bénévoles de l'Unass à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"Il faut prendre son temps et ne pas vouloir aller trop vite" durant ces formations explique Danièle Schauff, l'une des formatrices bénévoles

A la recherche de bénévoles

Les Secouristes de l'Unass sont une cinquantaine en Côte-d'Or et dans la Nièvre. Ils sont par ailleurs à la recherche de bénévoles. Des personnes qui seraient amenés à devenir à leur tour secouristes. Ambre Thil, secouriste depuis février 2018, lance donc un appel. "Le recrutement des bénévoles est parfois compliqué, surtout à certaines périodes de l'année, c'est pour ça que l'on appelle les gens à nous rejoindre pour faire des formations, apprendre les premiers gestes et pouvoir ensuite venir en aide à d'éventuelles victimes".

Ambre Thil au sujet de la recherche de bénévoles

Des petites égratignures jusqu'à l'arrêt cardiaque

Les postes de secours sont nombreux dans le département et au-delà explique Vivien Pretet, l'un des formateurs. "Ces postes de secours sont riches et variés il y a des festivals, des concerts comme le Piano du Lac à Dijon ou des moto-cross à Is-sur-Tille... les postes nécessitent de deux à plus d'une trentaine de secouristes". Si devenir secouristes vous intéresse, sachez que les missions qui vous attendent peuvent être très diverses. "Les interventions les plus régulières sont les petites égratignures, des petites chutes pour lesquelles ont peut être amenés à faire des pansements. Mais cela peut aller jusqu'à une personne en arrêt cardiaque".

Danièle Schauff au sujet de la formation PSE1 © Radio France - Thomas Nougaillon

Vivien Pretet évoque les postes de secours et les types de blessures

D'autres formations à venir

C'est la deuxième session de formation cette année pour l'Unass. Au mois de février derniers six stagiaires avaient été "validés". Une partie d'entre eux poursuivra sa formation dans quelques semaines. L'Unass espère organiser une formation "PSE2" en fin d'année ou début 2021. Peut-être que certains d'entre eux rejoindrons les bénévoles pour animer des postes de secours.