Côte-d'Or: Les sorcières de Mâlain, bonnes fées du vivre-ensemble

Les sorcières de Mâlain ont elles une baguette magique ? En tout cas, elles ont ont réussi un joli tour de force: fédérer tout un village et attirer des bénévoles qui viennent de dizaines de kilomètres à la ronde. Chaque week-end, plus d'une centaine de volontaires se retrouvent le samedi dès 8h du matin pour préparer la "foire aux sorcières de Mâlain", une sorte de grand carnaval qui se tiendra les 4 et 5 juin prochain.

C'est comme une famille" -Teddy, un des bénévoles

"Moi, j'habite tout près de Châtillon-sur-Seine et je suis là chaque samedi" sourit Teddy, un grand gaillard surnommé par ses comparses "le couteau-suisse" pour son habilité et ses compétences multiples. "J'aime le bricolage, la mécanique, je m'occupe aussi de l'entretien des terrains et de la déco s'il le faut" précise-t-il débroussailleuse en main. "J'ai habité ici et c'est comme cela que j'ai découvert cette fête. Je reste fidèle à cet évènement car il y a une grande convivialité. On est tous copains ici, c'est comme une famille !"

Le montage d'une nouvelle scène © Radio France - Olivier Estran

"Cette foire réunit tout le village" assure Steeve, un des membres de l'organisation. "Moi je suis arrivé ici en 2009, et j'ai rencontré ma compagne sur cet événement. En 2011, j'ai rejoint l'organisation car tout le monde est très ouvert et accueillant. Et aujourd'hui regardez, il y a mes enfants de 5 et 9 ans qui grattent la terre là-haut dans le pré. On a des bénévoles de tous les âges et on s'entend bien. L'association repose sur un noyau dur d'une dizaine de personnes, mais dés l'automne, on se retrouve rapidement avec plein de monde. On se retrouve chaque samedi, et ce sont des moments qui nous appartiennent. On a tous le goût de se retrouver !"

Teddy, Guillaume et Michel nous racontent pourquoi ils plaisir à se retrouver.. Copier

"Ici, on est comme une famille" assurent les bénévoles © Radio France - Olivier Estran

On recherche encore une cinquantaine de bénévoles

"Hé, il faudra penser à aller chercher le pique-nique !" lance Jean-Claude. Un petit groupe entreprend de construire une grande scène en bois dans le pré qui appartient à l'association en haut du village. Alors que la matinée avance, d'autres ont allumé un grand barbecue qui réunira tout le monde à l'heure de la pause.

"A cause de la crise Covid, l'évènement n'a pas eu lieu depuis 3 ans" souligne Aurore De Beere, une des responsables de l'organisation. "On redémarre et on doit trouver encore une cinquantaine de bénévoles pour nous aider. Cette grande fête attire 20.000 visiteurs, c'est un des plus gros événement de Côte-d'Or, on a besoin donc de bras : tout le monde est le bienvenu !" On peut prendre contact avec l'équipe d'organisation par le biais de leur site web ou de leur page Facebook

"Ca fait du bien de se retrouver" assure Patrick qui assemble des balais de sorcières. "Cette année, on prévoit 15 groupes d'artistes pour assurer le spectacle, ca va être chouette" sourit-il.