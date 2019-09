VIDÉOS - PHOTOS Côte-d'Or : Marius le rémouleur sillonne la France pour aiguiser les couteaux

Il a 59 ans et a décidé de quitter Paris et son ancienne vie pour enfin vivre son rêve : parcourir la France avec sa roulette et son cheval pour aiguiser les couteaux des professionnels de la restauration et des particuliers. Il annonce sa venue sur FaceBook. Actuellement il est à Brazey-en-Plaine.

Brazey-en-Plaine - France

Un métier comme on n'en fait plus. Avec sa roulotte, Marius 59 ans, va de villages en villages pour aiguiser les couteaux, les faux et autres serpettes des professionnels et des particuliers. Il a été cuistot de 15 à 55 ans à Paris, puis rémouleur à bord d'un taxi Anglais dans les rues de la capitale durant 4 ans.

Il a tout plaqué pour accomplir son rêve

"Marius", en fait, c'est le prénom de son grand-père. Il a décidé de l'adopter car c'était plus "vendeur" que son vrai nom Didier Mouche. Il y a 6 mois, il a décidé de tout plaquer pour accomplir son vieux rêve : partir sur les routes de France avec son cheval Marguerite, un Trait Auxois de quatre ans et demi.

Marius se déplace à raison de 10 à 15 km tous les trois jours pour ménager sa monture. © Radio France - Thomas Nougaillon

Côte-d'Orien jusqu'à fin octobre

Jusqu'à fin octobre, Marius le rémouleur est en Côte-d'Or. En ce moment il se trouve à Brazey-en-Plaine au centre équestre "le Galopin" où il doit rester jusqu'au week-end prochain. "Moi quand j'étais petit, j'étais dans les vignes avec mon grand-père et un cheval et ça m'est resté dans la tête" dit-il pour expliquer sa drôle de vocation. "J'avais toujours ce rêve de partir. Donc un jour j'appelle mon père, je lui ai dit qu'on allait fabriquer une roulotte, acheter un cheval pour que je puisse partir. Et maintenant je suis sur les routes".

"Les gens sont super sympas avec moi" explique Marius Copier

Déjà 400 kilomètres et 41 étapes au compteur

En 6 mois, Marius a déjà accompli un peu plus de 400 kilomètres en 41 étapes. "A chaque fois j'ai un accueil chaleureux. Le cheval, la roulotte ça attire les gens. Ils me disent que c'est extraordinaire de faire ça. De vivre son rêve, de vivre comme ça. Parce que moi j'affûte les couteaux mais juste pour me nourrir. Ce n'est pas une entreprise".

Marius aiguise toutes sortes de lames © Radio France - Thomas Nougaillon

"Viens prendre une douche à la maison"

Parfois, les gens qu'ils croisent lui font des propositions des plus généreuses. "Il me demandent : de quoi as-tu besoin? Tu veux des melons, des tomates? Viens manger. Viens prendre une douche chez moi. Il y en même chez qui je pourrais rester 8 jours, un mois! Les gens sont super sympas!"

Cyril Lignac, Thierry Marx et Gérard Depardieu

Marius a un beau carnet d'adresses. Lorsqu'il était à Paris il avait parmi ses clients 450 restaurant et des chefs de la trempe de Thierry Marx, Cyril Lignac ou Alain Ducasse. Il a même affûté les couteaux de... Gérard Depardieu. "J'affûtais les couteaux dans un restaurant et il était là. Il m'a dit : qu'est-ce que tu fais comme métier toi avec tes couteaux? Je répond: moi je suis rémouleur. Et là, il fini son verre et il me dit : allez tu me suis, tu vas faire les couteaux chez moi."

Marius, explique comment Gérard Depardieu est devenu l'un de ses clients Copier

Marius et sa fidèle Marguerite dans un champ appartenant au centre équestre de Brazey-en-Plaine © Radio France - Thomas Nougaillon

Marius et Arthur, la rencontre à Brazey

Loin des projecteurs, des clients prestigieux, à Brazey-en-Plaine, Marius a rencontré Arthur. Un jeune homme qui a monté sa boîte "muti-services". Arthur est venu chercher les serpettes et les couteaux qu'il lui avait apporté. "Nickel, parfait" souffle Arthur en touchant du bout du doigt l'une de ses lames. "J'ai bossé dans ce centre équestre, j'ai vu que Marius venait ici via les réseaux sociaux, du coup je lui apporte mon matériel". "Les gens me donnent des trucs à aiguiser parce que ça leur plait le côté roulotte et cheval. Si ça se trouve un jour il y aura plein de roulottes partout" rêve à haute voix le rémouleur.

"Un jour il y aura des roulottes partout" rêve Marius Copier

Les tarifs de Marius sont affichés sur sa roulotte © Radio France - Thomas Nougaillon

Une roulotte fabriquée par son père

Marius est parti de l'Ain où se trouve son père, et où il a construit sa roulotte il y a quelques mois. Son drôle de véhicule roule grâce à une assistance électrique et un panneau solaire. Ce qui fait qu'il n'a besoin que d'un cheval au lieu de deux. Il se déplace à raison de 10 à 15 km tous les trois jours pour ménager sa monture.

Marius et Arthur! © Radio France - Thomas Nougaillon

Un euro le couteau, 5 euros les ciseaux

Pour ses affûtages il demande 1 euro pour les couteaux de table ou de poche, 3 euros pour les couteaux de cuisine, 5 euros pour les ciseaux de couture ou de coiffeuse! Marius compte arriver à Paris au printemps prochain et pourquoi pas faire entrer sa roulotte dans la cour de Matignon pour y aiguiser les couteaux de la maison! Il faut dire qu'il connaît le chef cuistot du Premier Ministre. Cela peut aider...

