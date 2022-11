Côte-d'Or : mission réussie pour cinq habitants de la région de Nuits-Saint-Georges en Ukraine

Après avoir lancé une collecte durant plusieurs semaines, cinq habitants de la région de Nuits-Saint-Georges se sont rendus en Ukraine du samedi 5 novembre au samedi 12 novembre au volant de deux camions loués auprès du Bricomarché de Nuits : l'un de 22 mètres cube, l'autre de 17 mètres cube. Les deux véhicules remplis de sept tonnes de denrées alimentaires et de matériel, des produits convoyés à une fondation qui va les redistribuer à la population civile, aux écoles et même à l'armée.

Un bel élan de générosité de tous les habitants

C'est Thierry Donzel, 57 ans, qui a monté cette opération. Il vit à Arcenant et possède une entreprise d'auto-école à Nuits-Saint-Georges.

"Dans ces camions, il y avait de la nourriture donnée par les nuitons et par tous les gens qui habitent autour de Nuits-Saint-Georges et les petits villages. Ils nous ont amené des produits pendant deux mois, quasiment tous les jours. On avait des boîtes de conserves, des plats cuisinés, des raviolis mais aussi du dentifrice, des brosses à dents, des briquets pour les militaires, ou encore des lits parapluie pour les bébés. On remercie aussi le Secours catholique qui nous a fait don de pas loin de 1.200 peluches. On a réussi à remplir deux camions et encore, on en a encore et on n'a pas pu tout emmener parce qu'on n'avait pas assez de place" détaille Thierry Donzel.

Ces cinq amis de Nuits-Saint-Georges ont certes bénéficié d'un réel engouement de la part de la population nuitonne et alentour mais ils ont aussi profité de tarifs préférentiels sur la location des véhicules, de dons en numéraires pour payer l'hôtel, le gazole. Les APRR ont même décidé de leur permettre d'utiliser l'autoroute aller-retour entre Nuits et l'Allemagne gratuitement !