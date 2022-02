Côte-d'Or : moins d'accidents sur les routes mais plus de morts en 2021

Avec 213 accidents, 275 blessés et 34 tués en 2021, l'accidentalité en Côte-d'Or reste stable mais la mortalité, elle, est significativement en hausse. 2021 est la 3ème année la plus meurtrière en 10 ans, après 2014 et 2017.

Après une année 2020 particulière en raison des confinements et des restrictions de circulation, une double comparaison avec les données 2020 mais aussi 2019, année « avant crise sanitaire », était nécessaire pour mesurer plus objectivement l’évolution de l’accidentalité en 2021. Celle-ci s'établit à 213 accidents, 275 blessés et 34 tués.

L'accidentalité est donc stable mais la mortalité, elle, est significativement en hausse. Avec 34 décès, 2021 est la 3ème année la plus meurtrière en 10 ans, après 2014 (36 morts) et 2017 (35 morts). Les accidents sont donc plus violents et cela tient notamment à des comportements accidentogènes plus nombreux (alcool, stupéfiants, grande vitesse).

Dans ce triste bilan publié ce jeudi 3 février, la préfecture de Côte-d'Or rappelle que derrière ces chiffres, ce sont autant de drames et de souffrances insupportables qui touchent les familles, les amis, les collègues des victimes. Elle rappelle aussi que cette situation n'est pas une fatalité et les comportements sont déterminants pour épargner des vies, que ce soit la vitesse excessive, l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, les distracteurs ou simplement l'imprudence.

Celui qui conduit mal ce n'est pas toujours l'autre !

Il faut aussi s'interroger sur sa conduite et se protéger les uns les autres. Le préfet en appelle ainsi à l’esprit de responsabilité de chacun, rappelant tous les usagers à la vigilance, au respect des règles et au partage de la route et de la rue.