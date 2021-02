Côte-d'Or : Où en es-t-on de la mise en accessibilité ?

Un quai de plusieurs centaines de mètres de long. Quatre abris. Une rampe d'accès. Un ascenseur. C'est ce à quoi ressemblent les quais quatre et cinq de la gare de Dijon (Côte-d'Or). Ils sont terminés depuis mercredi 3 février 2021 avec l'inauguration des ascenseurs. Place maintenant aux trois autres quais restants. Leur lifting commencent le lundi 15 février 2021. L'un des objectifs : les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La gare de Dijon : l'arbre qui cache la forêt ?

Le coût de cette réfection atteint près de 40 millions d'euros, soit le chantier le plus cher de la SNCF dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces travaux comportent, donc, une mise en accessibilité, c'est-à-dire des équipement qui permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux quais. C'est obligatoire depuis le 11 février 2005, date de promulgation d'une loi qui force chaque travaux à inclure une partie de mise en accessibilité. Le texte donne un objectif d'y parvenir en 10 ans. Mais en 2021, tout n'est pas parfait loin de là, juge Mohammed, trentenaire cloué dans un fauteuil roulant.

Des voyageurs devant l'ascenseur et la rampe d'accès des voies G et H de la gare de Dijon (Côte-d'Or) © Radio France - Cédric Hermel

"Il y a quand même beaucoup de boulot à faire", Mohammed.

"Disons que on peut encore améliorer beaucoup de choses. C'est plus compliqué de circuler en centre-ville que dans les zones commerciales comme la Toison d'Or. Les trottoirs pourraient être réajustés pour être plus accessibles", juge l'habitant de Plombières-les-Dijon. Il tempère en disant que les transports en commun de l'agglomération dijonnaise sont faciles d'accès.

Mais pour Bernard Avon, de l'APF France Handicap en Bourgogne-Franche-Comté, la Côte-d'Or et la région en général ont pris du retard en la matière.

Des bâtiments "accessibles" à Auxonne pour son maire

Pour Bernard Avon, "on aurait pu régler le problème de la mise en accessibilité dans les transports, pour prendre un exemple, avec le budget de la région." Cette année, il est de près de 2 milliards d'euros. "On ne réagit que sur des lois et on n'a pas pensé à l'usage", poursuit le membre de l'APF France Handicap. Pourtant, ce dernier tempère en prenant l'exemple des collèges et des lycées, où "des efforts sont faits."

Autre exemple, celui d'Auxonne (Côte-d'Or), sur les bords de Saône. Certains bâtiments comme la médiathèque ou la piscine doivent être mis en accessibilité. Des travaux entrepris par le prédécesseur de Jacques-François Coiquil, actuel maire de la ville. L'un des nerfs de la guerre pour lui, c'est la trésorerie.

"Une simple _rampe d'accès_, c'est de l'ordre de 5.000 à 8.000 euros si on veut faire quelque chose de confortable. Dans le cas de la médiathèque, il faut un ascenseur et rien que l'appareil vaut 30.000 euros sans parler de toute la partie génie", précise le maire d'Auxonne. "Ca a toujours un coût bien sur ! Mais est-ce que l'accessibilité est un coût qui soit cher, je ne le pense pas", ajoute Jacques-François Coiquil.