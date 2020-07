Côte-d'Or : quel avenir pour Orret, commune sans maire ?

Orret, en Côte-d'Or, moins de 20 habitants, n'a pas réussi à former un conseil municipal après les élections de mars et de juin 2020, faute de candidats. Une délégation spéciale a donc été instituée, pour gérer le village. En attendant de nouvelles élections ... ou une fusion ? Reportage.

Alors que les maires élus au second tour des élections municipales du 28 juin 2020 s'installent officiellement, dans une commune de Côte-d'Or, la situation est beaucoup plus complexe. A Orret, 17 habitants sur le papier, 12 qui y vivent à l'année, à 50 minutes de route de Dijon quand on va vers Chatillon-sur-Seine, il n'y a eu aucun candidat, ni au premier, ni au second tour. Vendredi 3 juillet 2020, la préfecture de Côte-d'Or a donc désigné une "délégation spéciale", composée de trois membres, pour diriger la commune en attendant de trouver une solution.

Orret, deux rues, une église, de belles maison en pierre ... et pas de conseil municipal © Radio France - Adrien Beria

Encore une chance de composer un conseil municipal

Cette délégation va pouvoir gérer les affaires courantes - par exemple réparer un trou dans la route - mais ne pourra faire aucune nouvelle dépense, aucun investissement. Daniel Collard, officier télémécanicien de l'armée de l'air en retraite, est à la tête de cette délégation. "On a deux actes importants, nous explique-t-il, le premier à très court terme, le 10 juillet. On va désigner les délégués de la commune pour les élections sénatoriales en septembre. Le deuxième est beaucoup plus complexe : organiser des élections municipales". Une réunion entre les habitants et la délégation est d'ailleurs prévue le samedi 11 juillet 2020, pour discuter du futur de la commune et tenter de susciter des vocations.

Daniel Collard, à la tête de la délégation spéciale qui gère la commune sans maire d'Orret Copier

"Si, malheureusement, il n'y a pas de conseil municipal, il faudrait se poser des questions sur l’avenir de la commune en tant que telle, avec peut-être un regroupement avec d'autres communes", détaille Daniel Collard. Pour l'instant, on n'en n'est pas encore là, les habitants ont encore le temps de trouver une solution. Daniel Collard parle d'ailleurs d'une situation similaire à Montoillot, près de Pouilly-en-Auxois, en 2014, où un conseil municipal avait finalement réussi à se constituer après l'intervention de la délégation spéciale.

"J'ai été voir tous les gens en disant 'on ne va pas laisser tomber la commune' !"

A Orret, Rémi Girard, ancien premier adjoint de la commune, habite toujours dans l'appartement au premier étage de la mairie. Depuis son arrivée dans le village en 2000, il a toujours fait partie du conseil municipal. Pour ces élections, il dit avoir fait des pieds et des mains pour trouver des candidats, sans succès. "J'ai fait le tour, j'ai été voir tous les gens, en disant "on ne va pas laisser tomber la commune, relate-t-il. Ils m'ont répondu qu'ils ne voulaient pas prendre leurs responsabilités".

Remi Girard, ancien adjoint au maire d'Orret, qui dit avoir tenté de remobiliser sans succès les habitants du village pour former un conseil municipal © Radio France - Adrien Beria

Déjà, pour le mandat précédent, les choses n'avaient pas été simples : "On n'était que six au conseil municipal. J'ai eu du mal, en 2014, à retrouver du monde, il a fallu de se battre. Puis on a eu deux démissions, à cause d'une histoire de chasse, et on a eu des décès, on s'est retrouvé à fonctionner à trois pendant 3 ans". Les difficultés s'expliquent en grande partie par le vieillissement de la population. "Il y a beaucoup de personnes âgées, détaille-t-il. Quand je suis arrivé, on avait fait un 14 juillet avec 60 personnes, l'an dernier on n'était plus que huit personnes. Il y a bien deux ou trois jeunes qui pourraient, mais ils ne veulent pas s'investir, ça fait du boulot, quand on travaille à temps complet, on ne peut pas gérer des réunions".

REPORTAGE - Orret, village sans maire ni conseil municipal Copier

"Il y a plus de négatif que de positif dans la place de maire"

Parmi ces jeunes, Guillaume, 45 ans. Ce chauffeur de bus habite à Orret depuis 2012. Un rôle de maire ou de conseiller municipal, très peu pour lui. "Il y a plus de négatif que de positif, le maire c'est aussi une place à problème, argumente-t-il. Dés qu'il y a un problème, le maire est le bouc émissaire". Au delà de ça, il met en avant un critère financier : "Les gens n'ont pas plus que ça à gagner, à devenir maire, surtout qu'au niveau des indemnités, on ne touche pas dans les petites communes ce que l'on peut gagner dans les grandes villes".

Guillaume, 45 ans, ne veut pas reprendre le flambeau à Orret © Radio France - Adrien Beria

La menace qui pèse donc sur la commune : une fusion, un rassemblement avec un ou des villages voisins. Pour Guillaume, ce ne serait pas une si mauvaise solution. "Il faut faire des économies, est-ce-que ça peut passer par la fusion ?, avance-t-il. De toute façon, on n'est que douze habitants, est-ce que ce ne serait pas mieux d'être gérés par un autre village ?". Seul frein pour lui : la crainte qu'avec une fusion, Orret ne perde son autonomie, et que le village soit lésé par rapport à ses voisins.