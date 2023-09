Côte-d'Or : Solidarité Femmes 21 en deuil après le décès de Marie Vindy

Marie Vindy, présidente de Solidarité Femmes 21 et chroniqueuse judiciaire au Bien Public

Toute sa vie aura été une série de combats, pour la justice, pour les femmes et contre la maladie. Après avoir été en rémission, c'est un cancer en récidive qui vient d'emporter Marie Vindy à l'âge de 51 ans.

ⓘ Publicité

Femme de conviction, engagée, et féministe

Marie Vindy a été pendant dix ans la présidente de l'association dijonnaise Solidarité femmes 21 . Elle a porté haut et fort ses revendications, y compris à la radio sur les ondes de France Bleu Bourgogne où elle intervenait régulièrement dans les émissions "Open bar' ou "le café des bourrus" pour donner son regard sur l'actualité locale ou nationale.

Autrice de romans noirs et de chroniques judiciaires, elle avait reçu cet été la médaille de la Ville pour cet engagement sans faille pour la cause des femmes.

De nombreux hommages rendus à Marie Vindy

Parmi les nombreuses réactions, le maire de Chenove Thierry Falconnet écrit sur sa page Facebook : "Elle a combattu la maladie qui la rongeait depuis plusieurs années comme elle a lutté pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes et contre les violences intra-familiales et intra-conjugales. Elle nous manque déjà énormément."

L'élue dijonnaise à la culture, Christine Martin salue aussi cette femme de conviction et de combats. De très nombreux messages saluent également son engagement tout au long de ses années auprès de l'association Solidarité Femmes 21 .

France Bleu Bourgogne s'associe à cet hommage et à la tristesse partagée ce vendredi par ses proches et ses nombreux amis.