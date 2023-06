Côte-d'Or: Trois jours pour découvrir les brasseries artisanales

"En vieux français mon nom de famille veut dire Houblon, alors il n'y a pas de hasards !" Arnaud Houplon a les yeux qui pétillent. A 52 ans, cet ex-journaliste, ex-informaticien et aujourd'hui technicien dans l'immobilier ("Je fais des diagnostics énergétiques" précise-t-il) se retrouve brasseur. "En tant qu'informaticien j'ai souvent travaillé avec des domaines viticoles, et j'ai eu moi aussi envie de faire un produit qui apporte du plaisir aux gens. Je me suis donc formé à l'Institut Français Brasserie de Nancy et je renoue sans doute avec de lointaines racines familiales."

Arnaud Houplon a investi un peu plus de 100.00 euros pour aménager un local de 400 mètres carrés dans la zone artisanale de l'ex-base aérienne BA-102 de Longvic. "J'ai une capacité de brassage de 80 hectolitres par mois. Mon activité a débuté il y a un an, en juillet 2022. Pour l'heure j'y vais progressivement. J'ai choisi de faire une bière blonde, légère (5% d'alcool NDLR) et pas trop amère. En fait je fais le genre de bière qui est le plus consommé et le plus apprécié dans le monde. Et en plus elle est faite avec des produits bios."

Arnaud Houplon : "Je renoue sans doute avec une ancienne tradition familiale" © Radio France - Olivier Estran

Miser sur la qualité

Alors on goûte ? la "Travel" est en effet une bière légère, mais avec du caractère et un goût prononcé, loin des standards des bières "industrielles." "Je la vends 6 euros la bouteille de 75 centilitres. Evidemment c'est plus cher que les grandes marques, mais c'est une autre qualité. Comme si on comparait un vin de Bourgogne avec du vin en vrac" sourit Arnaud Houplon.

"Je travaille avec un apprenti et une alternante qui m'aide pour la commercialisation et le référencement. On démarche les bars, les cavistes. Il faut faire goûter, séduire. On avance pas à pas, mais on avance. Moi je crois en mon produit et en sa qualité. Il n'y aucune raison que cela ne marche pas" assure le jeune quinqua.

Un aperçu de la brasserie Houplon © Radio France - Olivier Estran

On compte facilement une trentaine de micro-brasseries en Côte-d'Or , alors quand on demande à Arnaud Houplon s'il y a de la place pour tout le monde, il répond: "Oui, on est dans un département connu pour ses vins, mais dans un groupe d'amis, il y en a toujours un qui préfère la bière. Et puis il y a un changement d'habitudes chez les jeunes generations, plus tournées vers les bières, et de préférence des bières locales et de caractère."

La brasserie Houplon, tout au bout de l'ex-BA 102 se visite sur rendez-vous ou sur un simple coup de fil. Elle ne fait pas partie de cette 12° édition de "la Moisson des Brasseurs", ce sera peut-être pour une prochaine fois. En attendant, voici la liste des brasseries qui nous ouvrent leurs portes ce 23, 24 et 25 juin.

Brasserie de France (21)

16, rue Maurice Chantin - 21200 Beaune

"Visite commentée du haut de la brasserie visible par les baies vitrées dans un espace dédié aux ateliers de dégustation et de brassage Bière Expérience(s)"

Brasserie BBANDCO (21)

2, rue Promenade des Meix - 21450 Villaines en Duesmois

Brasserie Burgonde (21)

10, rue de Verdun - 21350 Vitteaux

23 juin de 15h à 18h toutes les heures et 24 juin 2023 de 09h30 à 18h toutes les heures avec une pause

le midi – réservation vivement conseillée.

Trois Brasseurs Quetigny (21)

Restaurant les 3 Brasseurs - 1, rue du Cap -Vert - 21800 Quetigny

Atelier découverte de la bière (visite, explications et dégustation)

Trois Brasseurs Dijon Toison d’or (21)

Centre commercial Toison d’or - Route de Langres - 21000 Dijon

Atelier découverte de la bière (visite, explications et dégustation)

Les cuves de la brasserie Houplon © Radio France - Olivier Estran

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération, et de façon responsable.