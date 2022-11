Côte-d'Or : trois points de collecte installés pour abandonner ou enregistrer ses armes

Si vous avez dans votre grenier un vieux fusil de famille qui prend la poussière, et que vous voulez vous en débarrasser, c'est bientôt le moment ! En France, plus de deux millions de personnes détiendraient encore chez eux des armes non déclarées de manière illégale . Pour réguler tout ça, l'Etat met en place une opération d'abandon d'armes simplifiée. Samedi 26 novembre, des points de collecte ouvriront dans tout le pays, dont trois en Côte-d'Or, et ce pendant une semaine.

ⓘ Publicité

Des armodromes à Dijon, Beaune et Montbard

Rendez-vous à l'hôtel de police de Dijon et au commissariat de police de Beaune, où une permanence sera ouverte tous les jours de 9h à 17h jusqu'au 2 décembre. La brigade de gendarmerie de Montbard aura aussi son dépôt d'armes, mais seulement les 26 novembre, 30 novembre et le 2 décembre.

Deux solutions s'offrent aux personnes intéressées. Elles peuvent amener leurs armes pour les abandonner purement et simplement ou, dans le cas des armes à feu, elles peuvent les conserver en les enregistrant en ligne dans le système d'information sur les armes, le SIA .

Focus sur les vieilles armes de chasse et de guerre

La démarche est gratuite et si vous amenez votre arme dans un point de collecte, vous ne risquez aucune poursuite pénale et administrative, ce qui ne serait pas le cas en temps normal. En effet, la loi prévoit jusqu'à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amendes pour la détention illégale d'armes, d'éléments d’armes ou de munitions non-déclarées.

Reste la question principale : quelles armes sont concernées ? Eh bien toutes, du fusil de votre grand-père jusqu'aux armes blanches. L'Etat a tout de même avoué se concentrer sur les vieilles armes de chasses ou de guerre trouvées ou acquises par héritage.