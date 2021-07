Côte-d'Or : un coffret multisensoriel pour les personnes âgées, le nouveau projet des Doigts qui rêvent

Un nouveau projet pour la maison d'édition talantaise, Les Doigts qui rêvent ! Spécialisée dans les livres tactiles destinés aux enfants déficients visuel ou aveugles, veut cette fois s'adresser aux personnes âgées en situation de handicap. "L'idée c'est de proposer des coffrets multi-sensoriels" explique Sophie Blain, la directrice de, Les Doigs qui rêvent, "dans ces coffrets on va trouver des textes courts, chacun aura une illustration tactile à découvrir avec les mains. Il y aura aussi un objet en lien avec le texte et des objets à sentir, mais aussi une musique ou une chanson."

A quoi vont ressembler ces coffrets multi-sensoriels "évocateurs de souvenirs"? Réponse de Sophie Blain, la directrice de, Les Doigs qui rêvent, Copier

Un travail mené lors d'ateliers dans les EPHAD de Talant et Chaumont

"Cela va dépendre du travail obtenu lors des ateliers menés au sein des EHPAD Robert Grandjean à Talant et de l'EHPAD Osier Pourpre à Chaumont,en octobre prochain", poursuit la directrice de la maison d'édition.

Un projet né d'un constat fait sur le terrain après de nombreux ateliers menés en partenariat avec ces EHPAD et de jeunes publics. "On s'est rendu compte que des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer qui rentraient davantage en interaction avec un livre tactile." L'objectif c'est donc de déterminer avec les prochains ateliers, les textes en lien avec ces publics là, et de "fabriquer des livres plus légers avec des planches tactiles par exemple pour ces personnes âgées pour qu'elles puissent les manipuler facilement".

Un appel au financement

Mais pour mener ces ateliers et la fabrication de ces coffrets, la maison d'édition a besoin de financements. Elle a donc lancé un appel aux dons sur la plateforme Ulule. L'objectif c'est d'obtenir 11.000 euros d'ici quelques semaines. Un premier palier a été atteint, avec la somme de 4.500 euros, nécessaires pour la tenue des premiers ateliers. Avec en ligne de mire, le printemps 2022 pour tenir en main les premiers prototypes.

Sophie Blain, la directrice de la maison d'édition, Les Doigts qui rêvent, sur les besoins de financements. Copier

Pour en savoir plus sur le financement participatif, c'est ici.