Côte-d'Or : un match de football amateur arrêté après des violences contre l'arbitre, blessé à la main

Le match de foot entre le Grésilles FC et le club de Chatillon-sur-Seine qui se déroulait ce dimanche 24 octobre, a été interrompu à la 69è minute. L'arbitre aurait été victime d'insultes et de jets de projectiles par les joueurs et les supporter de Grésilles FC, selon un spectateur de la rencontre.

C'est une après-midi de foot qui a mal tourné. La rencontre entre le Grésilles F.C et l'Union châtillonnaise colombine football, a été interrompue à la 69è minute, ce dimanche 24 octobre 2021, après des violences envers l'arbitre. Une information de nos confrères du Bien Public confirmée à France Bleu Bourgogne par Daniel Durand, le président du district de Côte-d'Or, présent au match.

Tout bascule à la 69è minute

Le match se poursuit plus ou moins normalement jusqu'au moment où Chatillon mène 3-1. "L'arbitre a commencé à se faire invectiver par les joueurs et les supporters du Grésilles F.C, jusqu'à un certain point", raconte Daniel Durand, dans les tribunes à ce moment-là. "Selon moi, c'était clairement pour pourrir le match". Finalement, l'arbitre décide d'arrêter la rencontre, "il ne se sentait plus du tout en sécurité au moment où il a arrêté le match et il s'est encore fait agresser en allant dans son vestiaire". Entre jets de projectiles et insultes, Daniel Durand affirme qu'il ramène l'arbitre jusque dans les entrailles du stade puis chez lui.

"L'arbitre part de là avec une entaille dans la paume de la main", affirme Daniel Durand, président du district de Côte-d'Or

Le président du district de Côte-d'Or raconte qu'il a ensuite ramené l'arbitre chez lui. "Il est très affecté par ce qu'il s'est passé." Contactée par France Bleu Bourgogne, la direction du club des Grésilles FC n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Quelles suites ?

Une commission de discipline va se réunir "d'ici la fin de la semaine", affirme Daniel Durand. De son côté, l'UNAF 21 (Union Nationale des Arbitres Français) va porter plainte.