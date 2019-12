Côte-d'Or : un nouveau service pour accompagner les familles touchées par un décès

Dijon, France

Benoît Dubust vient de fonder "Office Successoral & Finances". Ancien directeur de gestion privée de banque, il a décidé de mettre son expertise à la service des familles touchées par un décès, en leur proposant de les accompagner physiquement dans toutes les démarches administratives.

Benoît Dubust, le président fondateur d'"Office Successoral & Finances" © Radio France - Christophe Tourné

Une activité complémentaire à celle des notaires

Tout vous tombe dessus à un moment où on a la tête ailleurs. Entre les démarches à effectuer auprès des banques, des assurances, des opérateurs téléphoniques, des impôts, des caisses de retraites, des bailleurs et la liste est longue, c'est un parcours du combattant qui démarre, en plus des obsèques à gérer. Certes, il existe des services proposés par les pompes funèbres mais il s'agit de plateforme téléphonique. Benoît Dubust se propose, lui, de vous rencontrer et de vous accompagner dans toutes ces démarches et vous conseiller.

Il prépare les dossiers et prend en charge les formalités administratives en assurant un suivi auprès de la famille.

Honoraires

Les honoraires sont fixés en fonction de l'actif brut successoral, entre 1 200 et 6 000 euros TTC (ex: 1 200 euros pour un patrimoine de 200 000 euros). 2% de ces honoraires sont reversés à une association caritative, humanitaire ou religieuse en fonction du choix des familles.

L'Office Successoral & Finances rétribue ses apporteurs d'affaires : une commission calculée sur le montant des honoraires leur est reversée, cela concerne principalement les maisons de retraites, pompes funèbres, et paroisses.

Pour contacter Benoît Dubust par mail : benoit.dubust@ofsi.com ou par courrier au 1705, rue de l'Aviation Bat PC4 - 21 600 Ouges