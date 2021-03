Côte-d'Or : Une boutique éphémère en faveur du Téléthon à Chevigny-Saint-Sauveur

Une première en France. Une boutique éphémère a ouvert ses portes le samedi 20 mars 2021 à Chevigny-Saint-Sauveur. Située au 40D avenue de la République, la principale artère commerçante, elle est sise dans un ancien salon de coiffure racheté par la ville.

C'est parti pour six semaines minimum

Jusqu'à fin avril, peut-être mi-mai, les bénévoles de l’association du centre social et culturel Pierre Perret vendront des articles de sports neufs, issus de l'important don d'une entreprise de Talant qui a préféré céder ses invendus plutôt que de les jeter à la poubelle.

Notre reporter a poussé la porte de cette boutique où "on chine à tout va" nous dit-il Copier

Tout l'argent récolté dans cette boutique ira à la recherche et à l'AFM Téléthon © Radio France - Thomas Nougaillon

Des vêtements de sport

Que trouve-t-on dans cette boutique ? Réponse de Lucienne Pusset, l'une des bénévoles, par ailleurs vice-présidente du Centre d'Action Sociale de Chevigny. "Nous vendons beaucoup de t-shirts enfants ou adultes, du synthétique, du coton, nous avons des pantalons, beaucoup de sweats aussi, des vêtements pour les sportifs, on a tout mis sur cintre, c'est vraiment de la belle marque. Comme on n'est pas un magasin on ne peut pas vendre cher. _Si on arrive à tirer 10 000 euros de cette vente on sera content_."

Guillaume Ruet évoque la très grosse mobilisation des habitants de Chevigny en faveur du monde associatif Copier

Une telle boutique à Chevigny n'est pas du hasard

Entre la ville de Chevigny et le Téléthon c'est une véritable histoire d'amour explique le maire LR de Chevigny Guillaume Ruet qui a inauguré cette boutique la semaine dernière en faveur de l'AFM Téléthon. "A Chevigny on a une tradition associative et une grosse mobilisation pendant le mois de décembre chaque année à la faveur du Téléthon. Il y a deux ans on avait récolté 20 000 euros, on est l'une des villes qui récolte le plus en Côte-d'Or" s'enthousiasme l'élu.

Ces dames ont acheté des petits chats brodés en tissu © Radio France - Thomas Nougaillon

J'espère que cette boutique fera des petits

Le maire de Chevigny qui a mis le local à disposition à titre gracieux souhaite faire des émules. "J'espère que cette initiative de boutique éphémère fera des petits, qu'on soit copié dans toute la France parce que c'est vraiment chouette". Dans cette boutique éphémère les prix vont de 2 à 35 euros. Elle est ouverte les mercredis de 14h00 à 18h00 et les samedi de 9h à 12h00.

Retrouvez notre reportage sur France Bleu Bourgogne ce mercredi 24 mars 2021 dans la matinale de 6H à 9H.