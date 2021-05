Côte-d'Or : une collecte pour combattre la précarité menstruelle

A l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, de nombreuses initiatives sont organisées partout en France et en Côte-d'or. Objectif : dénoncer et mettre fin à la précarité menstruelle, c'est à dire la difficulté à avoir accès aux protections hygiéniques à cause de la pauvreté, et faire en sorte que chaque femme y ait accès.

Les bénévoles d'Unis-Cité autour d'Eric Mouton (à gauche), le responsable des collectes auprès de la Banque alimentaire de Bourgogne © Radio France - Stéphanie Perenon

Briser le tabou autour des règles

Parmi les nombreuses opérations, il y a la mobilisation des magasins Leclerc ce vendredi 28 et samedi 29 mai 2021. Les bénévoles des Banques Alimentaires, de l’Association Règles élémentaires mais aussi d'Unis-Cité, collectent tout type de protection hygiéniques (serviettes, tampons) pour les personnes démunies.

Les produits collectés iront aux bénéficiaires des associations avec lesquelles travaille la Banque alimenataire de Bourgogne. © Radio France - Stéphanie Perenon

Rendez-vous ce vendredi 28 mai à la sortie des magasins Leclerc à Dijon (près d'IKEA), à Beaune et à Marsannay-La-Côte.

Abdou, un bénévole d'Unis-Cité, présent pour la collecte ce vendredi 28 mai 2021, une collecte qu'il juge "essentielle". © Radio France - Stéphanie Perenon