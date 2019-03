Côte-d'Or : Une journée de sensibilisation au racisme et aux discriminations pour des élèves Dijonnais

Les enfants de plusieurs classes des écoles élémentaires Darcy et Monts-de-Vignes à Dijon ont pris part à "la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale" relayée par la Ligue de l'Enseignement de Côte-d'Or et la ville de Dijon.

Dijon - France

Des ateliers dessins, des jeux de plateaux, des concours de memory et un spectacle pour sensibiliser les petits Dijonnais... Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et les discriminations du 18 au 24 mars 2019, les élèves du CP au CM2 des écoles Darcy et Monts de Vigne ce sont retrouvés ce jeudi à la Maison du Portugal avenue de Stalingrad à proximité de La Vapeur.

Jouer permet d'évoquer les sujets les plus sérieux... © Radio France - Thomas Nougaillon

La Ligue de l'Enseignement de Côte-d'Or en partenariat avec la ville de Dijon proposait diverses activités. Une journée ludique pour inciter à la fraternité et éclairer les enfants sur les principes fondamentaux de la République. Pour Bruno Lombard, président de la Ligue de l'Enseignement, ce genre de journée est importante pour les enfants. "Dans la vie courante, parfois même chez eux, ils entendent des propos un peu racistes. Leur montrer que la race cela n'existe pas chez les hommes c'est important de leur en faire prendre conscience et ça dès le plus jeune âge".

Les enfants ont pu jouer au memory, un memory un peu spécial © Radio France - Thomas Nougaillon

Selon Bruno Lombard les enfants "comprennent très vite et beaucoup plus vite que s'ils étaient déjà sclérosés du cerveau". La Ligue de l'Enseignement intervient la plupart du temps dans les lycées et dans les collèges mais le primaire est un niveau d'âge important car "dès le début on peut leur faire prendre de la distance avec ces propos d'adultes".

Audrey Cotelle, enseignante en CP à l'école Monts-de-Vignes © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais ces enfants et leurs enseignants n'ont pas attendu cette journée pour apprendre la tolérance. Audrey Cotelle, enseignante en CP à l'école Monts-de-Vignes. "Oui car les moqueries commencent très tôt, dès le CP, donc il faut en parler en classe et leur expliquer qu'on est tous différents et qu'on ne doit pas se moquer les uns, les autres parce que ça fait mal." Et ce n'est pas forcément le racisme qui est en cause à cet âge explique la maîtresse. "Cela peut être une autre différence comme un problème de santé, un problème de langage". Les enfants sont réputés cruels parfois... "Ils ont du mal en fait à comprendre qu'il y a des choses qui peuvent blesser".

Marwa, Orgess, Milio, Wala'a ou encore Johan ont entre 9 et 11 ans, ils sont élèves en CM1-CM2 à l'école des Monts-de-Vignes © Radio France - Thomas Nougaillon

Depuis 10 ans, la ligue de l’enseignement de Côte-d’Or et l'antenne municipale de lutte contre les discriminations (AMACOD) relaient chaque 21 mars l'opération nationale « Jouons la carte de la Fraternité ». Outre ces ateliers les enfants ont notamment envoyé des messages de fraternité à quelques Dijonnais tirés au hasard dans l’annuaire.

Marion Bagnard de la Ligue de l'Enseignement de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Racisme, intolérance, discriminations... Qu'en pensent les petits élèves des Monts-de-Vignes? Notre reporter les a rencontré.