Côte-d'Or : une manifestation nocturne pour défendre un passage à niveau

Ca chauffe entre le maire de Thénissey et la SNCF. Au cœur du conflit, le projet de la SNCF de condamner le passage à niveau situé près de la gare du village. Une décision qui obligerait à faire un grand détour.

Tout le monde dehors ce soir ! C'est l'appel lancé par le maire de Thénissey, un petit village situé entre Source Seine et Venarey-les-Laumes. Il invitait les habitants de sa commune à le rejoindre pour une manifestation nocturne à 21h ce mardi 2 novembre, pour défendre un passage à niveau situé tout près de la gare. La SNCF veut le condamner en mettant un cadenas sur ses barrières manuelles. Le problème, c'est que cela condamne aussi une route qui permet d'accéder à des gîtes et au camping du château et obligerait donc à faire un gros détour pour pouvoir s'y rendre.