Côte-d'Or : ils récoltent des fonds pour la lutte contre le cancer du sein grâce à une moissonneuse batteuse

Si vous cherchez un rapport entre une moissonneuse batteuse des années 40 et la lutte contre le cancer du sein, à priori, il n'y en a pas. Sauf à Saint-Usage (Côte-d'Or), ce dimanche 1er aout 2021, où l'engin agricole de presque un siècle a été utilisé pour récolter des fonds au profit de l'association Rose Espoir.

Objectif 10.000 soutien-gorge presque rempli

Cette association d'Esbarres s'est fixé un objectif : récolter 10.000 soutiens-gorge, voire plus si affinités, pour en faire une banderole de 4 km pour promouvoir la lutte contre le cancer du sein. La date-butoir : le 10 octobre prochain, en plein mois d'octobre rose. Mais les filles de l'association y sont presque : "on en est à près de 9.800 récoltés, sourit Sylvie Decupper-Delorme la présidente. On en a reçu de Bordeaux, de Vendée, de Nantes, d'Ardèche, de toute la France quoi."

Du coup, cette moissonneuse batteuse est utilisée pour donner un coup de collier et vite arriver à remplir l'objectif. C'est l'agriculteur Lucien Baudot qui est à l'origine de l'idée, le même qui a passé plus d'une demi-heure à réparer l'engin. "Si on peut aider, surtout que ça coûte rien d'essayer. Il faut pas compter ses heures, sinon on va finir par ne plus s'aider", souffle l'agriculteur. "Je fais ça aussi en pensant à mes copines en copains parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup", poursuit Lucien Baudot.