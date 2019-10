Côte-d'Or : Une Nuitonne au challenge international de pizza de Las Vegas

"J'y vais surtout pour me tester et voir ce que font les autres pizzaïolos, on apprend énormément dans ce genre de compétitions" explique Louisia de Troyane. Cette pizzaïolo ou plutôt "pizzaïola" Côte d'Orienne s'est qualifiée pour le challenge international de Las Vegas début avril 2020.

Louisia de Troyane en train de préparer une pizza, d'abord cuite au four, elle sera ensuite complétée avec de la charcuterie et de la roquette

Nuits-Saint-Georges - France

Vous ne le saviez peut-être pas mais les plus gros consommateurs de pizzas au monde se trouvent dans l'ordre : aux États-Unis et en France, les Italiens, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'arrivent qu'en troisième position. Et preuve que nos amis Transalpins ne sont pas les seuls à faire de bonnes pizzas, une Côte-d'Orienne, Louisia de Troyane, co-gérante avec son mari de "La Cadole à Pizza" à Nuits-Saint-Georges, va s'envoler pour Las Vegas où elle va participer à un challenge international de pizza!

Louisia a remporté le prix de la plus belle pizza

A 46 ans, Louisia a déjà participé à plusieurs compétitions. C'est lors des derniers championnats de France en Savoie au mois d'avril qu'elle s'est qualifiée pour cette compétition en gagnant le prix de "la plus belle pizza - esthétique et régularité de cuisson". Lors de ce championnat national, Louisia, a même terminé 1ère de la meilleure "pizza dessert".

Louisia de Troyane, ne sait pas à quoi s'attendre à Vegas Copier

Louisia de Troyane © Radio France - Thomas Nougaillon

"Des poires épicées au vin rouge revisitées façon pizza"

"Pour la pizza dessert je m'étais inspirée d'une recette Bourguignonne traditionnelle et ancestrale, que ma grand-mère réalisait souvent... Les poires épicées au vin rouge et je l'ai revisité façon pizza" explique la jeune femme sur sa page FaceBook.

"J'y vais pour me tester"

Louisia de Troyane, ne sait pas à quoi s'attendre à Las Vegas! "Quand je vais à un championnat je ne me demande jamais à quelle place je vais terminer, j'espère juste ne pas être la dernière c'est tout! Il y a très peu de temps que j'ai débuté ce métier (ndlr.) et je ne me rends pas compte. J'y vais surtout pour me tester, voir ce que font les autres pizzaïolos parce que dans ce genre de compétitions on apprend beaucoup notamment au niveau des empâtements!"

Louisia et son mari Christophe Rougetet © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est sous l'impulsion de Christophe que Louisia est devenue pizzaïola Copier

"Les clients contents de nos pizzas"

Il faut dire que pour Louisia et son mari Christophe Rougetet, l'univers de la pizza est très récent. Ils ont ouvert "la Cadole à pizza" il y a un peu plus d'un an, auparavant Louisia travaillait dans l'entreprise du bâtiment dirigée par Christophe. C'est sous son impulsion que Louisia, passionnée de cuisine, est devenue pizzaïola. "Je suis fier, fier du résultat, elle s'implique dans tout ce qu'elle fait à 100%, c'est la locomotive de l'entreprise. Et la satisfaction c'est de voir que les clients viennent et sont contents de nos pizzas. C'est notre récompense" témoigne Christophe Rougetet.

"On est une vraie équipe"

"On se donne des conseils, on se dit ce qui va mais aussi ce qui ne va pas. Quand elle veut participer à une compétition je la suis. On est une vraie équipe" dit-il encore. Louisia de Troyane pourra compter sur son mari qui sera à ses côtés lors de l'International Pizza Challenge de Las Vegas qui se déroule du 30 mars 2020 au 2 avril 2020. La date de son passage est connue ce sera le 1er avril entre 10h et 15h30.

La pizza dessert de Louisia, une pizza aux poires épicées et au vin - FaceBook

Le "+ info" de France Bleu Bourgogne consacré au pizza. Louisia de Troyane répond à "Trois idées reçues". Copier

Ce mardi 8 octobre 2019 retrouvez notre "+ Info" avec Louisia de Troyane à 7h18 et 8h45, la pizzaïola répondra à 3 idées reçues sur les pizzas. Écoutez les en cliquant sur le lien ci-dessus. Vous entendrez également Louisia dans nos journaux du matin.