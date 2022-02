Côte-d'Or : vers la fin des routes sans nom et des hameaux sans numéro ?

"Route sans nom", sur le GPS... et le calvaire pour celui qui ne connaît pas bien la région. C'est peut être bientôt du passé ! Comme repéré par le journal Le Monde, la loi 3DS, adoptée il y a quelques jours, va entraîner l'obligation pour les petites communes de donner un nom aux rues et un numéro aux habitations, même dans les hameaux. C'était jusqu'ici réservé aux communes de plus de 2 000 habitants.

Depuis 2018, rappelle le quotidien, le nombre de voies sans appellation a diminué de moitié, mais il en resterait 15 000 en France. "On nous téléphone et on explique, on fait du radioguidage, on joue au GPS", raconte Monique, dont l'habitation ne porte pas de numéro, et se situe au bout d'une voie privée. Son cas n'est pas isolé. Camille, factrice en Côte-d'Or, le constate tous les jours. "On tourne plusieurs fois, et on demande aussi des conseils aux collègues." La poste a demandé depuis quelques années à ce que les communes identifient précisément les logements et le changement se fait sentir. "C'est en train de se mettre en place petit à petit, parce que pour nous, côté organisation et niveau temps, ce n'est pas évident."

Plus pratique pour les livreurs et les services de secours

La loi 3DS vient donc aujourd'hui obliger les communes à respecter cette règle, pour permettre de meilleurs livraisons, mais aussi de meilleures interventions des services de secours. En Côte-d'Or, beaucoup de villages sont déjà dans les clous. "Nous on a sept hameaux, donc ce n'était pas évident", raconte Didier Dupuis, le maire de Saint-Didier, 220 habitants, près de Saulieu. "On a décidé de mettre des noms de rues officiels et puis de donner une numérotation à chaque maison, on a travaillé en commission au niveau du conseil municipal pour qualifier les rues parce qu'il y avait des doublons, on avait trois ou quatre noms de Grande rue, par exemple. Donc, dans chaque adresse, on a mis le numéro, le nom de la rue, on a rajouté le nom du hameau pour bien différencier, et puis, 21 210, Saint-Didier, le nom de la commune. C'est assez simple à retrouver, même celui qui n'a pas de GPS avec une carte et arrive à retrouver facilement. " Lancé en 2020, le projet est arrivé à son terme au mois de janvier, avec la distribution de la numérotation aux différents habitants. Coût total pour la commune, 20 000 euros.

A Lux, village d'un peu plus de 500 habitants, le travail a lui été fait par les mandatures précédentes, au fur et à mesure que la commune grossissait. "J'ai de la chance", raconte le maire, Renaud Lehmann. "Nous n'avons pas de rue à renommer. Les numéros, nous allons faire un petit audit pour savoir s'il faut en rajouter, où s'il y a des doublons. Mais par contre, c'est une bonne chose, la manière de consommer à énormément changé depuis 5-6 ans, en milieu rural, et il faut se mettre à jour." Autre intérêt de cette identification précise des habitations, permettre un raccordement à la fibre optique.