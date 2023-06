Côte picarde : les pompiers de la Somme suivis en mer par un youtubeur

Quand les pompiers de la Somme sont mis à l'honneur sur Youtube ! Un youtubeur vient de passer toute une journée sur la cote Picarde, avec les sapeurs-pompiers engagés pour le secours côtier cet été. Strike workout, de son vrai nom Benoit Coulaud, est pompier professionnel à Guéret dans la Creuse et comptabilise des centaines de milliers de vues sur ses réseaux sociaux.

ⓘ Publicité

Les pompiers de la Somme se sont entrainés ce lundi sur la côte picarde. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"La première manœuvre, c'était il y avait une victime qui était au pied des falaises, qui ne pouvait pas remonter. L'idée, c'est d'y aller avec le bateau, d'envoyer un sauveteur. J'ai été jusqu'à la victime, j'étais attaché dans le dos avec une corde, j'ai pris la victime et le bateau nous a tiré pour s'extraire", raconte Benoit Coulaud, qui présentera bientôt cette immersion dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

À lire aussi Pompier professionnel en Creuse et youtubeur, il suscite des vocations dans toute la France

Mettre en valeur la spécialité nautique

"Il y a la saison estivale qui va arriver, et l'idée, c'est de mettre en valeur la spécialité nautique et de montrer aux gens comment ça se passe, quand ils sont secourus, s'ils ont besoin d'aide. C'est aussi l'occasion de promouvoir le département, de montrer une belle image", poursuit celui qui a des dizaines de vidéos à son actif, dans plusieurs départements de France et même à l'étranger.

24H de garde avec les Pompiers de Besançon centre SDIS 25

Un coup de projecteur apprécié par les pompiers du SDIS 80. "Cela permet de faire découvrir cette spécialité qui est peut être méconnue, on peut des fois être confondus avec les collègues de la SNSM. La venue de Benoit permet justement de mettre un peu en image cette spécialité," estime de son côté l'adjudant chef Sébastien Caru, le conseiller technique départemental en sauvetage aquatique et adjoint au chef de centre de Friville-Escarbotin.

45 sapeurs-pompiers formés dans la Somme

Une bonne façon de séduire également de potentiels candidats, pour devenir pompier volontaire dans les centres de secours de la côte picarde*. "C'est vrai qu'on est toujours en recherche d'effectifs, le volontariat, on en a besoin. On va essayer de retrouver des pompiers et après les attirer par des journées comme celle ci, avec la présentation et essayer de les emmener vers la spécialité de façon à ce qu'on ait une spécialité vivante, dynamique et surtout opérationnelle."*

Le youtubeur Strike workout, Benoit Coulaud, a passé la journée avec des pompiers de la Somme. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les pompiers de la Somme réalisent en moyenne une cinquantaine de sorties pour du sauvetage côtier, principalement en baie de Somme chaque année. 45 sapeurs-pompiers sont spécialement formés et peuvent embarquer dans six embarcations disposées dans plusieurs centres de la côte. Ils peuvent être déclenchés par la préfecture maritime en cas de besoin.

Présentation du VSAV ( Ambulance Pompier )