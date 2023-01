CotedAzurFrance, le hashtag qui cartonne sur les réseaux sociaux

L'agence social media We Like Travel publie son classement des destinations françaises les plus performantes et les plus actives sur les réseaux sociaux, par leurs contenus et leurs reportages. La destination Côte d’Azur a décroché en décembre 2022 une fois de plus la première place du podium. Cette agence indique dans un communiqué : "Nous analysons des milliers de statistiques collectées sur Facebook, Instagram et Twitter."

TikTok en tête

Le comité régional de tourisme Côte d'Azur a lancé son compte sur Tiktok qui fait un carton . En neuf mois de présence, il compte plus de 48.000 abonnés pour près de cinq millions de vues.

Le mot clé #CotedAzurFrance est aussi l'un des plus actifs sur Twitter pour les catégories "Villes & Offices de Tourisme, "Établissements" et "Influenceurs", avec plus de trois millions de partages depuis le lancement du hashtag #ProCotedazur

( baromètre est établi sur la base du monitoring de l’utilisation du hashtag #CotedAzurFrance)