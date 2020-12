Côtes-d'Armor : 10 magasins rappelés à l'ordre pour non-respect des mesures sanitaires

Dans la semaine du 11 au 18 décembre, les forces de l'ordre des Côtes-d'Armor ont continué le contrôle du respect des mesures sanitaires par les habitants et les commerçants. Dix établissements ont fait l'objet d'un ou plusieurs avertissements

Gendarmes et policiers poursuivent leurs contrôles pour faire appliquer les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. Depuis le 15 décembre, le confinement est terminé mais un couvre-feu a été mis en place entre 20h et 6h du matin.

86 procès-verbaux sur plus de 6.600 contrôles

Dans les Côtes-d'Armor, durant la semaine du 11 au 18 décembre, 6.614 contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre et seulement 86 procès verbaux ont été établis pour infraction aux règles sanitaires : non-respect du port du masque, déplacements non autorisés ou non justifiés, ouverture d'établissement malgré les interdictions en vigueur.

Par ailleurs, les services de la répression des fraudes ont mené des contrôles dans les grandes et les moyennes surfaces mais aussi dans les solderies. Sur 15 établissements contrôlés, dix ont reçu un avertissement parce que le protocole sanitaire n'était pas correctement appliqué ou parce que les jauges n'étaient pas respectées. Au total, onze manquements ont été signalés.

Deuxième département le plus touché

Le département des Côtes-d'Armor est le deuxième département breton le plus touché par le Covid-19 avec un taux d'incidence de près de 48 cas pour 100.000 habitants. L'Ille-et-Vilaine est le département le plus impacté.