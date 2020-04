La préfecture des Côtes-d'Armor a accordé une dérogation à Saint-Brieuc pour organiser son marché du samedi malgré le confinement. A Plérin, les marchés du mardi, du jeudi et du dimanche vont pouvoir se tenir.

Côtes-d'Armor : des marchés autorisés à Plérin et Saint-Brieuc

Une bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Brieuc, privés de leurs marchés depuis la semaine dernière.

Après avoir discuté avec la préfecture des Côtes-d'Armor, la maire Marie-Claire Diouron a obtenu une dérogation pour la tenue du marché du samedi sur la place de la Résistance. Il aura lieu de 8h à 15h. Des horaires élargis pour permettre l'étalement du flux des clients.

Pas plus de 15 producteurs

Quinze producteurs locaux pourront venir vendre leur marchandise, pas un de plus. La municipalité a d'ailleurs dû faire un choix. Elle a sélectionné les habitués du marché. La mairie précise que le marché n'est pas un lieu de promenade. L'accès sera limité à 100 personnes et pas plus d'une personne par ménage.

Les clients devront se laver les mains à l’entrée et à la sortie du marché avec du gel hydroalcoolique fourni sur place, respecter une distance d’1,50 mètre entre chaque personne, un sens unique de circulation, et ne pas toucher les produits vendus dans le marché.

Marché à Plérin mardi, jeudi et dimanche

A Plérin, le maire Ronan Kerdraon a lui obtenu une dérogation pour les marchés des mardis et jeudis ainsi que celui du dimanche. Il s'en est félicité ce mercredi 1er avril sur Facebook. Les règles à observer sont les mêmes que celles qui devront être respectées sur le marché de Saint-Brieuc.