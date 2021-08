Côtes-d'Armor : en immersion avec les sauveteurs bénévoles de la SNSM à Lancieux

Ils sont sur tous les fronts durant l'été en mer. À Lancieux, les sauveteurs bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) s'entraînent pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Une campagne de collecte de dons s'ouvre ce lundi 9 août.

Ils veillent sur vous lorsque vous sortez en mer. Les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) sont très sollicités en été, surtout pendant le mois d'août. Dans la station de Lancieux, ils s'entraînent deux fois par semaine en mer. Ces exercices, ainsi que l'entretien du matériel, ont un coût. Une campagne de collecte de dons est lancée ce lundi 9 août et jusqu'au 15 août dans les centres Leclerc, en partenariat avec la SNSM.

Une barque coule, l'exercice est interrompu

À peine monté sur la vedette, on se prépare pour l'exercice quand soudain, un message retentit dans la radio. "Mayday.. mayday...", lance le CROSS. Une barque s'est remplie d'eau durant la nuit au large de Lancieux, son propriétaire essaye de la vider, en vain, elle coule. Une course contre la montre s'engage pour les bénévoles de la SNSM de Lancieux. L'intervention est réussie, la barque et son occupant sont sauvés.

L'entretien du zodiac et de la vedette, ainsi que le carburant, représentent des frais importants pour la station de Lancieux qui a perdu 50% de ses dons depuis le début de la crise sanitaire. © Radio France - Maxime Glorieux

Une vacancière a cassé sa rame de paddle en pleine mer. Cette fois, c'est un exercice. Le zodiac de la SNSM s'élance en direction du paddle. "Montez à bord madame, allez y, je vais récupérer votre paddle." La vacancière a prévenu les secours en appelant le numéro d'urgence, le 196. Renan Amouret dirige la vedette. Ce bénévole liste les réflexes à adopter pour une conduite en mer en toute sécurité : "Le téléphone portable, la prise de météo, prévenir quelqu'un à terre, et bien s'équiper, même quand on fait du kayak, du paddle..."

Marin, photographe, médecin à la retraite, étudiant...

"La météo annonce un coup de vent force sept, c'est énorme, et là on voit des gens qui préparent leur bateau pour une partie de pêche, regrette Yves Nadan, trésorier de la station. C'est vraiment inconscient !" Les bénévoles habitent tous à quinze minutes de la station pour pouvoir réagir le plus rapidement possible en cas d'alerte. Ici, ils sont marin mais aussi médecin à la retraite, photographe ou encore étudiant, tous bénévoles.

La station de Lancieux compte 22 bénévoles en mer, auxquels s'ajoutent ceux qui interviennent sur la terre ferme. © Radio France - Maxime Glorieux

Une partie des animations du 14 juillet ont été annulées pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire. Ces animations représentent une source de financement majeure pour la station. "On a perdu 50% de nos recettes, qui ont été un peu compensées par des subventions majorées par les mairies mais on est dans le rouge", alerte Yves Nadan.

Des frais d'entretien conséquents

Comme chaque été, la SNSM fait appel aux donateurs. Une collecte de dons est également organisée dans les centres Leclerc, en partenariat avec la SNSM, du 9 au 15 août. "Les dons servent au fonctionnement de la station, l’entretien de la vedette, avec deux moteurs de 375 chevaux. Il faut aussi entretenir le zodiac, il y a toujours des pièces à changer, détaille Yves Nadan. Le local dans lequel on est à Lancieux n’est pas tellement salubre donc on va devoir construire un nouveau local."