Côtes-d'Armor : l'obligation de port du masque étendue à Bréhat, Paimpol et Perros-Guirec

La préfecture des Côtes-d'Armor a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la Covid-19 dans le département. Dès le samedi 17 octobre, l'obligation de port du masque est étendue à Bréhat, Perros-Guirec et Paimpol. Les "soirées cartables" sont interdites à Saint-Brieuc et Trébeurden.

L'obligation de port du masque étendue à Bréhat, Paimpol et Perros-Guirec. C'est une nouvelle mesure prise par la préfecture des Côtes-d'Armor à l'approche des vacances de la Toussaint. Une décision prise par la préfecture parce que "les taux d’incidence et de positivité des tests progressent de manière continue".

A partir du samedi 17 octobre, le masque sera obligatoire :

à Bréhat : du lundi au dimanche de 9h à 18h

: du lundi au dimanche de 9h à 18h à Paimpol : du lundi au jeudi de 9h à 19h et du vendredi au dimanche de 9h à 23h

: du lundi au jeudi de 9h à 19h et du vendredi au dimanche de 9h à 23h à Perros-Guirec : du lundi au jeudi et les dimanches de 9h à 19h, du vendredi au samedi de 9h à 23h et du lundi au dimanche de 10h à 19h sur le sentier des douaniers

Les "soirées cartables" interdites

Les traditions des collégiens et lycéens de Saint-Brieuc et Trébeurden à la veille des vacances, les "soirées cartables" sont également interdites cette année par arrêté préfectoral. "De nombreux clusters sont nés lors de soirées étudiantes, notamment dans des débits de boissons et tous les jours de nouveaux cas apparaissent chaque jour dans les établissements scolaires", justifie la préfecture.

Ainsi les 15, 16 et 17 octobre 2020 de 19h à 2h du matin et le 18 octobre 2020 de minuit à 2h, le port du masque sera obligatoire, les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique seront interdits et les fêtes et soirées lycéennes et étudiantes seront interdites sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public et dans les établissements recevant du public.