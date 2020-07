Côtes-d'Armor : le port du masque obligatoire sur les marchés de plus de 70 communes

Ce lundi 20 juillet, Thierry Mosimann, préfet des Côtes-d’Armor, a pris deux arrêtés pour imposer le port du masque sur les marchés couverts et non couverts de Saint-Brieuc, Plérin, Langueux, Yffiniac, Ploufragan et Trégueux, mais aussi dans 70 communes du littoral. Pour les six communes de l'agglomération briochine, cette décision est justifiée notamment par la présence d'un cluster sur la commune de Plérin. "La densité de population et les flux entre les principales villes de l’agglomération nécessitent des mesures sanitaires particulières sur les communes de Saint-Brieuc, Plérin, Langueux, Trégueux, Yffiniac et Ploufragan » indique le Préfet. Pour les communes littorales, le préfet justifie cette décision par « l’afflux important de population » en période estivale, dans ces communes « littorales et estuariennes. Ces dernières voient la fréquentation de leurs marchés augmenter fortement, rendant impossible le respect des distances entre les personnes. Le port du masque reste, par conséquent, le seul moyen de respecter les mesures dites barrières. »

Les communes littorales concernées

Beaussais-sur-Mer, Binic-Etables, Île-de-Bréhat, Créhen, Dinan, Erquy, Hillion, Kerbors, Lamballe-Armor, Lancieux, Langrolay-sur-Rance, Langueux, Lanmodez, Lannion, Lanvallay, La Vicomté-sur-Rance, Lézardrieux, Louannec, Matignon, Minihy-Tréguier, Paimpol, Penvénan, La Roche-Derrien, Perros-Guirec, Plancoët, Pléboulle, Fréhel, Pléneuf-Val-André, Plérin, Plestin-les-Grèves, Pleubian, Pleudaniel, Pleudihen-sur-Rance, Pleumeur-Bodou, Ploëzal, Ploubazlanec, Plouër-sur-Rance, Plouézec, Plougrescant, Plouguiel, Plouha, Ploulec’h, Ploumilliau, Plourivo, Plurien, Pontrieux, Pordic, Quemper-Guézennec, La Roche-Jaudy, Saint-Brieuc, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Jucut-de-la-Mer, Saint-Lormel, Saint-Michel-en-Grève, Saint-Quay-Perros, Saint-Quay-Portrieux, Saint-Samson-sur-Rance, Taden, Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Tréduder Trégastel, Tréguier, Trélévern, Tréveneuc, Trévou-Tréguignec, Troguéry, Yffiniac.