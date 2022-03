Côtes d'Armor : les gendarmes apprennent aux femmes victimes de violences à se défendre

"Non, c'est important le non ! ". La voix forte de René Le Sénéchal résonne dans le gymnase du quartier de la gare de Saint-Brieuc. Le moniteur de sport du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie débute ses ateliers sur les gestes d'auto-défense dans un style "brut de décoffrage". "Tu vas voir, je tutoie facilement, je suis comme ça, c'est ma pédagogie", sourit l'adjudant. Quatre femmes l'entourent. Toutes victimes de violences conjugales. L'une d'elles a déjà reçu un coup de pied en plein visage. Une autre a été menacée par une arme à feu. Certaines vivent encore avec leur conjoint violent ou sont en contact avec lui pour la garde des enfants. "On est avec des personnes cabossées", observe René Le Sénéchal.

On est là pour leur rendre service, pour leur dire qu'elles sont capables de se défendre, sans les froisser ni les traumatiser et surtout sans porter de jugement. - René Le Sénéchal

Se défendre avec son corps

Esquive, coups de coude, de genou... "Jambe droite, je vais chercher les parties génitales". Des gestes simples, efficaces. "On travaille avec le corps, les mains, les doigts, les pieds... Un outil peut se retourner contre toi".

ECOUTEZ - "Non, non, non... C'est important de savoir dire non". Copier

L'ambiance est détendue, on entend des rires mais on n'oublie pas la souffrance physique ou psychologique.

J'aurais peut-être pu voir le coup de pied arriver et me reculer si j'avais connu ces gestes, glisse une participante.

"On devrait avoir une séance tous les mois. Même si je ne suis plus avec monsieur, ça pourrait me servir car je le crains toujours quand je le croise. Il est toujours violent verbalement, des insultes devant les gens pour me rabaisser plus bas que terre".

Le début d'un cheminement

Les ateliers durent une demi-journée. Ils sont aussi l'occasion de refaire un point avec les victimes sur les contacts, les numéros utiles, les structures existantes."C'est le début du cheminement pour une reprise de confiance", note Christelle Hejna, adjudant-chef au sein de la maison de protection des familles, une unité créée par la gendarmerie pour aider les victimes de violences intrafamiliales.