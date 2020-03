Côtes-d'Armor : les Restos du coeur poursuivent les distributions de repas pour les plus démunis

Malgré l'inquiétude grandissante liée au Covid-19 et le passage au stade 3 de l'épidémie, les Restos du coeur poursuivent les distributions de repas dans les Côtes-d'Armor. Des précautions sont prises dans les locaux, et les bénévoles de plus de 70 ans sont priés de rester chez eux.

"L'aide alimentaire est une priorité des restos du coeur", explique Maryline Dumail, responsable des Restos dans les Côtes-d'Armor. Malgré la multiplication des fermetures des commerces, des entreprises et l'inquiétude grandissante liée au Covid-19, les restos du coeur poursuivent leur mission d'aide aux plus démunis : les distributions de repas dans les Côtes-d'Armor sont pour l'heure maintenues.

Dans le département, les quelques 900 bénévoles des restos fournissent des repas à 8 000 bénéficiaires.

Des précautions particulières

Des précautions sont toutefois prises par l'association. "On a équipé tous les centres de gants, de gel hydo-alcoolique, et on a désormais un processus de sorte à respecter les distances recommandées par le gouvernement pour éviter les rapports directs entre les personnes", poursuit Maryline Dumail.

Les Restos bouleversent tout de même un partie de leurs activités, notamment en matière d'aide à la personne. L'aide alimentaire en revanche va se poursuivre autant que possible. La collecte des denrées dans les supermarchés se poursuit également.

Les bénévoles de plus de 70 ans priés de rester chez eux

Depuis le début de l'épidémie, les personnes de plus de 70 ans sont les plus vulnérables face au coronavirus. Les Restos du coeur ont donc invité leurs bénévoles les plus âgés. Une mesure qui pénalise forcément l'association qui ne pourra pas compter sur autant de bras qu'à l'accoutumée. Pour Maryline Dumail, les restos réussiront tout de même à assurer la distribution alimentaire :"Dans la mesure où on met en arrêt toutes les activités annexes, tous les bénévoles qui étaient sur par exemple le micro-crédit, sur le vestiaire, ou encore sur la bibliothèque vont pouvoir être réquisitionnés pour la distribution".

À Rennes, en revanche les deux centres (Alma et la Donelière) sont fermés, par manque de bénévoles. Dans le reste du département d'Ille-et-Vilaine, certainsRrestos restent ouverts, d'autres sont fermés, "c'était prévu" explique l'association.

Dans le Morbihan, un centre de distribution sur les vingts est fermé. D'après le directeur départemental, Vincent Prouvost, "cela devient compliqué de maintenir une activité".