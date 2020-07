Côtes d'Armor : les surveillants de baignade sont masqués cet été

Les jeunes surveillants de baignade en short rouge risquent d'avoir un bronzage un peu particulier à la fin de l'été ! Ils vont devoir porter un masque, non pas au bord de l'eau mais lorsqu'ils sont en poste "vigie", en haut des plages. Et il va falloir s'y faire. "J'aurais préféré ne pas avoir de masque mais c'est mieux pour se protéger et protéger les autres", avoue Audrey. "Le masque va atténuer un peu le bronzage mais il ne nous gênera pas dans pas dans les procédures de sauvetage", sourit Anthony.

Un début de surveillance à effectifs réduits

Cette année, les surveillants de baignade du Service Départemental d'incendie et de Secours des Côte d'Armor sont présents dans huit communes du littoral, contre neuf l'an passé. Et la surveillance commence à effectifs réduits. La formation des nouveaux surveillants qui devait se dérouler au mois d'avril aura lieu du 4 juillet au 12 juillet. "On sera au complet à partir du 13 juillet, en attendant, dans les postes où il y aura moins de trois surveillants, il y aura une surveillance active mais la flamme sera baissée", précise le commandant Christophe Lucas.

Protocole strict

Un protocole sanitaire précis est en place. Chaque personne qui se présentera au poste de secours devra notamment remplir "un questionnaire Covid". Des masques FFP2 seront à disposition des surveillants en cas de "suspicion Covid". "Vous devez prendre des précautions et être exemplaires, le virus circule toujours", a expliqué le commandant Christophe Lucas aux jeunes surveillants lors d'un dernier briefing ce mercredi 1er juillet. De l'exemplarité même après la journée de travail... "Les fêtes dans les logements mis à disposition par les mairies, vous oubliez", a insisté le commandant. "Si on a un Covid+ qui file le Covid à tout le monde lors d'une fête, ça ne va pas le faire, si jamais on apprend qu'il y a eu une fête, ça va très, très mal se passer".