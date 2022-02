Côtes-d'Armor : les tarifs de l'électricité augmentent très fortement pour certaines entreprises

Jean-Pierre Houée a la mine des mauvais jours, alors que ce mardi, les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 4%. Pour son entreprise de fabrication de cagettes en bois pour les légumes notamment, la hausse est beaucoup plus forte. Il va désormais payer son électricité deux fois plus cher.

Facture d'électricité doublée

"Sur un an, nous étions à environ 200 000 euros, et nous passons à 416 000", explique-t-il. Son entreprise, Houée, produit environ 9 millions de cagettes de légumes chaque année, et utilise 20 000 peupliers pour les fabriquer à l'aide de très puissantes machines-outils, forcément très gourmandes en électricité.

Ces machines, très gourmandes en électricité, transforment des buches en planche de bois. © Radio France - Elie Abergel

Notamment les dérouleuses, de grandes machines qui transforment des buches de peupliers en planches de bois. "100 KWA sur chaque machine", explique Jean-Pierre Houée.

Avenir incertain

Le chef d'entreprise assure que l'année à venir va se terminer de manière déficitaire à cause des prix de l'électricité. "Il y a une incertitude à terme sur la stabilité des emplois, c'est la fin de toute perspective d'investissement. On ne peut pas dégager quoique ce soit pour faire autre chose qu'alimenter le courant", assure-t-il, alors qu'il emploie environ 70 salariés.

Environ 9 millions de cagettes en bois sont produites chaque année dans cette entreprise. © Radio France - Elie Abergel

Pour lui, le coup est rude. "On va se retrousser les manches, même si on se sent un peu anéantis et impuissants. Les bras m'en sont tombés, et j'ai toujours du mal à réaliser", explique Jean-Pierre Houée.

"Je me suis dit peut-être naïvement que l'Etat allait faire quelque chose, mais envers les entreprises, l'Etat n'envisage rien", se désole-t-il.