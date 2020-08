Côtes d'Armor : masque obligatoire sur les marchés, vide-greniers et brocantes

A compter de ce samedi 15 août, il faudra chiner avec un masque dans Côtes d'Armor. Le préfet du département, Thierry Mosimann a décidé, par arrêté, de rendre obligatoire le port du masque pour une durée d’un mois renouvelable lors des marchés non couverts, des vide-greniers et des brocantes. "En sont exclues les manifestations sportives et artistiques sous réserve qu’elles respectent les protocoles sanitaires en vigueur", précise la préfecture. Plus généralement, le masque est obligatoire en extérieur lors de "tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, de plus de 10 personnes, et soumis à déclaration en préfecture".

Pour motiver sa décision, la préfecture explique qu'elle constate "un relâchement des gestes barrières au cours des vacances". Elle se base également sur l'augmentation depuis le 10 juillet des patients testés positifs au Covid-19 dans le département.

Jusqu'à présent le port du masque était obligatoire dans les transports notamment, mais aussi dans des établissements recevant du public ainsi que dans les magasins de vente, centres commerciaux, administrations, banques et marchés couverts.