Côtes-d'Armor : plus de 500 teufeurs pour une rave-party interrompue dans la nuit, des gendarmes blessés

La rave-party aura finalement duré deux heures. Après une installation vers 23 heures vendredi 30 avril sur la commune du Haut-Corlay (Côtes-d'Armor), la musique a été coupée vers 1 heure du matin. Plus de 500 teufeurs étaient présents sur place. Du matériel a été saisi mais aucune personne n'a été interpellée.

300 infractions Covid sur place

Sept gendarmes ont été agressés durant un affrontement avec des teufeurs, cinq d'entre eux ont été blessés et transportés à l'hôpital de Saint-Brieuc, avec, parmi eux, un colonel de gendarmerie. 300 infractions Covid ont été réalisées sur place mais également quatre infractions pour détention de stupéfiants et deux délits de conduite sous stupéfiants.

Au total, 500 fêtards se sont réunis vers 23 heures après un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Un cortège de dizaines de voitures, fourgon et camping-cars s'était élancé vers 19 heures depuis Langueux, près de Saint-Brieuc. Les jeunes conducteurs venaient du Gers, des Pyrénées Atlantique et de tout l'Ouest de la France.

Empêchés par un amas de lisier déposé par un agriculteur

Après plusieurs heures à tenter de semer les forces de l'ordre, ils ont fait un premier arrêt à Cohiniac, à une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Brieuc, vers 21 heures. Sur un place, un agriculteur qui surveillait son champ avait déposé un amas de lisier. Les teufeurs ont ensuite repris la route avant de s'installer sur la commune du Haut-Corlay, malgré des contrôles de gendarmerie.

Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour le transports des gendarmes blessés vers 3 heures du matin. La préfectures des Côtes-d'Armor a ouvert une cellule de crise durant la nuit. Cette rave-party a lieu alors même que les préfets des quatre départements bretons avaient pris des arrêtés interdisant tout rassemblement festif à caractère musical ce week-end.