Côtes d'Armor : Quessoy s'apprête à accueilir des familles de salariés ukrainiens de la Soka

Il a fallu trouver des logements en urgence pour accueillir les 71 réfugiés ukrainiens de la Soka. Ce sont des femmes et des enfants. Certains vont être hébergés chez des salariés de la Soka à Quessoy. La mairie se mobilise également. "Nous, on leur a mis à disposition trois maisons. On a fait réinstaller l'électricité et l'eau. On a tout nettoyé. On va les meubler", raconte Gisèle Baudet et l'adjointe à la vie scolaire. Certaines personnes vont être installées à Pommeret et Hénon, deux communes voisines.

Une collecte pour aider les réfugiés de la Soka

Une collecte était également organisée ce mardi soir à Quessoy pour meubler les maisons mises à disposition par la mairie. "On ramène des casseroles, des cafetières, couvertures. On essaye d'aider à notre niveau", explique Blandine. "Je viens de déposer des denrées alimentaires, des produits de première nécessité comme des shampoings, des dentifrices, quelques livres pour les enfants", énumère Thérèse.

Ils en ont besoin. On se dit, si ça nous arrivait, on serait content d'avoir tout ça, c'est important. - Une habitante

Des bébés, une grand-mère

Les premiers réfugiés devraient arriver ce jeudi soir. Ils sont répartis dans trois minibus. "Notre chef de la cantine prépare à manger pour tout le monde, un repas chaud parce que là, ils ont des casse-croûtes dans le car", observe Gisèle Baudet. Trois bébés font partie du voyage et une grand-mère de 85 ans.