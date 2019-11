Côtes-d'Armor : une chasse à courre perturbée par des militants en forêt d’Avaugour

Saint-Péver, France

Ce samedi 23 novembre 2019, une quinzaine de militants du collectif Forest Keepers Bretagne se sont rassemblés Saint-Péver, dans les Côtes-d'Armor, pour la cérémonie pour la chasse à courre en forêt d'Avaugour. L'objectif était de suivre la chasse pour la documenter, la filmer, et ainsi exercer une présence dissuasive sur les chasseurs.

Les chasseurs ont réussi à semer le camp adverse, et à mener quand même leur chasse à courre, mais sans réussir à tuer aucun chevreuil. La situation a été quelque peu tendue, sans dégénérer. De nombreux gendarmes étaient présents.

Trois chasses à courre par an

"_C'est une pratique qui est démodée_, qui est cruelle, et qui ne vise qu'une petite minorité de la population, qui se retrouve et qui prend du plaisir dans cette pratique-là", explique Jimmy Nédellec, du collectif Forest Keepers Bretagne, présent ce samedi. "Nous on est en forêt deux fois par semaine. En plus de ça, il y a trois chasses à courre par an, donc on compte bien être là pour les prochaines et empêcher qu'ils fassent de nouvelles victimes."

Le collectif incrimine aussi la vice-présidente des Côtes-d'Armor, Véronique Méheust, qui aurait selon eux réhabilité la chasse à courre dans le département.