Côtes-d'Armor : une propriétaire de chevaux veut accueillir des "gardiens" sur son champ pour les protéger

Hadès et Flower, les deux chevaux d'Aurélie Sénéca, vivent dans un champ de 6000 mètres carrés près de Dinan, dans les Côtes-d'Armor.

Comment protéger ses chevaux face à des actes de mutilation qui se multiplient depuis plusieurs mois un peu partout en France ? Pour y répondre, une Costarmoricaine, passionnée de cheval, s'est creusé la tête et il y a deux deux jours elle a posté une annonce sur Facebook qui a eu beaucoup de succès : Aurélie Sénéca cherche à accueillir des gens sur le terrain de 6000 mètres carrés où sont installés ses chevaux près de Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Cette trentenaire ne pensait pas recevoir autant de réponses de personnes intéressées. Son annonce a été partagée plus de 15 000 fois.

Une vingtaine de candidats potentiels

Cette propriétaire de chevaux a cherché plusieurs solutions mais la présence de "gardiens" est la moins coûteuse qu'elle ait trouvée pour les protéger d'actes de barbarie. "Rien qu'une caméra, ça coûte 200 euros minimum. On n'est pas forcément tous riches", raconte la trentenaire, qui fait des ménages. _"_Je ne peux pas faire de rondes la nuit car j'ai des enfants en bas âge et mon conjoint part en déplacement toutes les semaines donc je ne peux pas laisser mes enfants seuls à la maison la nuit. Je me suis dit qu'il faudrait une présence la nuit sur le terrain", retrace Aurélie Sénéca.

Au début, j'ai pensé mettre un chien de garde mais vu comment ils empoisonnent les chevaux, c'est facile de le faire sur un chien.

Aurélie Sénéca, une propriétaire de chevaux costarmoricaine

Depuis qu'elle a posté son annonce ce lundi, les messages continuent d'affluer : Aurélie Sénéca ne sait plus où donner de la tête. "J'arrive même pas à les compter, tellement j'en ai eus. Ça été partagé vraiment partout, je n'arrive même pas à suivre. Pour moi, c'était normal de proposer quelque chose comme ça et je ne pensais vraiment pas faire le buzz", s'amuse-t-elle, encore étonnée.

Aurélie Sénéca "aime les gens", elle a donc naturellement pensé à accueillir des personnes en camping-car par exemple sur son terrain. Parmi l'ensemble des messages qu'elle a reçus, il y a une vingtaine de candidats sérieux. Aurélie Sénéca va presque devoir faire passer des entretiens d'embauche. "Le fait qu'il n'y ait ni eau ni électricité sur le terrain, ça limite les candidats. Je ne sais pas du tout comment je vais sélectionner. Je pense que je vais rencontrer les gens dans un premier temps", détaille la propriétaire de Hadès et Flower, les deux chevaux.

Cette propriétaire de chevaux n'a pas de critère en tête, pas d'âge ni de sexe. Elle sait juste qu'elle veut des gens qui aiment les animaux et qui soient réactifs pour appeler rapidement les gendarmes en cas d'intrusion sur le terrain.