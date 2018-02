Coulans-sur-Gée, France

Même méthode, même lieu. La mairie de Coulans-sur-Gée a décidé de mandater une entreprise pour réaliser des tests sonores et estimer le niveau des nuisances qu’entraîne la ligne à grande vitesse (LGV). Des capteurs ont été installés fin janvier dans deux points de la commune.

L'étude ne vient pas concurrencer celles réalisées par Eiffage (et dont on ne connait pas encore le résultat) assure le maire, Michel Briffault. "Nos riverains mettaient un peu en doute ces données, nous avons voulu rassurer tout le monde, en faisant nos propres données. On voulait simplement comparer les données d'Eiffage, à celles d'un cabinet extérieur. Je suis persuadé qu'elles correspondront aux nôtres."

Les pics, c'est infect, on ne peut pas vivre avec

La mairie a testé deux habitations : une à 70 mètres des rails, la seconde, à 250. Selon les résultats de l'étude, le cahier des charges est respecté pour l'habitation la plus proche. 57,7 décibels en moyenne, contre 60 maximum prévus. Sur 24 heures, 100 trains, dont six de nuit, ont circulé sur la ligne. Alain Terpereau habite cette grande maison, située à quelques dizaines de mètres, et qui a "perdu de sa valeur".

Pour, lui, lisser les résultats sur la journée n'a aucun sens. "Par exemple, s'il passe 100 trains dans la journée, que l'on a un calme entre temps, ils divisent par deux, évidemment que cela va rentrer dans le cahier des charges, ils seront toujours bons. _Moi je m'en fout de leur lissage, c'est du pipeau ! Nous, c'est les pics. Les pics, c'est infect, on ne peut pas vivre avec_."

Le quotidien des riverains est "invivable", selon la mairie

Dans le détail, le résultat est tout de suite plus contrasté. Les pics dépassent souvent les 75 décibels, voir atteignent les 90, soit le bruit d'une tronçonneuse en marche. D'ailleurs selon le riverain, "lorsque l'on est dans les périodes les plus denses, les volets claquent, et les bibelots, sous la télévision, tremblent." Le maire a conscience des difficultés de vie de ces concitoyens. "Même si c'est conforme au cahier des charges, il y a la vie du quotidien qui est intenable, invivable, explique Michel Briffault. Depuis le 2 juillet dernier ( NDLR : date d'entrée en service de la LGV), ces riverains sont complètement déboussolés, abasourdis, même dépressifs. Je suis inquiet pour certains, proches de la ligne. Ils ne parlent plus que des trains, il ne leur reste que ça dans leur quotidien.

C'est que confirme Jacqueline, la femme d'Alain. Elle n'arrive pas à penser à autre chose, même lorsqu'il n'y pas de passages. "On est tranquille dehors, ou même dans la maison, et on se dit, ça y est, encore un train va passer. On ne s'y habitue pas du tout, cela nous fait sursauter à chaque fois qu'il passe, et je ne peux plus aller dans mon jardin, raconte-t-elle. C'est vrai que l'on est stressé, je ne peux plus supporter ce bruit là". Elle assure d'ailleurs à voir fait une dépression depuis juillet dernier.

L'élu en appelle à l'Etat

Dans la deuxième habitation testée, à 250 mètres de la ligne à grande vitesse, le volume est plus élevé que celui prévu dans le cahier des charges. Les tests relèvent en moyenne 47,7, contre 45 prévus selon le maire. "Cela veut dire concrètement que ce n'est pas seulement les gens proches de la ligne qui sont concernés, analyse Michel Briffault. Cela va beaucoup plus loin que les 70, 200 ou 300 mètres." L'élu doit rencontrer mardi 20 février Eiffage et Réseau ferré de France, et aborder cette situation.

Michel Briffault prévient, il va falloir trouver des solutions. "C'est aux services de l'Etat d'intervenir pour limiter ces nuisances sonores. Peut être au travers d'aménagements, peut être également revoir le matériel roulant, une baisse immédiate de la vitesse, car on s’aperçoit que les trains qui roulent moins vite n’entraînent pas de nuisances." Et l'élu de prévenir : "Je suis persuadé que les riverains ne resteront pas les bras croisés à écouter les trains. Je pense que leur colère va monter rapidement. Il faut absolument faire attention, on a des personnes qui sont prêts à tout. C'est à dire bloquer des trains, dans des gestes qui pourraient être ennuyeux pour tout le monde."

En novembre dernier déja, plus de 200 riverains de la LGV, venus de Sarthe, de Mayenne et d'Ille-et-Vilaine s'étaient rassemblés devant la préfecture du Mans. Ils s'étaient ensuite rendus dans la gare, où il avait fallu calmer les ardeurs de certains, qui souhaitaient descendre sur les rails. Désormais, à Coulans-sur-Gée, on attend les résultats de l'étude d'Eiffage, réalisée à la fin de l'année dernière, qui n'ont toujours pas été révélés.