Coulans-sur-Gée : La Poste va fermer le centre de tri et de distribution du courrier

Le centre de tri et de distribution du courrier de Coulans-sur-Gée va fermer et être transférer au Mans. C'est ce qu'a appris Michel Briffault, le maire de cette commune située à l'Est du Mans. Les 7 facteurs seront réaffectés sur un nouveau site que La Poste doit ouvrir au Mans dans la zone du Ribay à partir du mois de mai.

Une fermeture que ne digère pas le maire de Coulans, d'autant que la commune de 1750 habitants avait, selon lui, financé intégralement les travaux d'agrandissement de centre de distribution en 1995.

"On recentre des services sur Le Mans, on ferme des services alors que nous commune rurale on tente de se battre pour conserver des commerces et de la vie dans nos campagnes. Ce n'est pas normal"

6 communes et 5 000 habitants concernés par cette fermeture

Il reproche à La Poste de ne pas l'avoir informé. Il craint par ailleurs que cela entraîne une dégradation du service postale. 5 autres communes dépendent de ce centre de distribution. Brains-sur-Gée, La Quinte, Degré, Chaufour Notre Dame et Fay. Au total, ce sont près de 5 000 habitants qui sont concernés par cette fermeture que dénonce le maire de Brains-sur-Gée, Paulo Baptista.

"La crainte, c'est une baisse du service. Parce que ce ne sera pas forcément nos facteurs qui seront sur la distribution. Nos facteurs, on les connait, ils nous connaissent. Il y a du lien social, des gens qui les attendent et là, il y a un aspect relationnel que l'on va perdre. Et puis on l'a vu avec la crise sanitaire, il y a de plus en plus de colis et pour les gens La Poste c'est important".

Des locaux trop exigus selon La Poste

Contactée, La Poste explique que les locaux du centre de tri de Coulans-sur-Gée sont devenus trop exigus notamment pour faire face à l'augmentation de l'activité colis. Une réunion entre la direction de La Poste et le maire est prévue le 26 janvier. Par ailleurs selon nos informations, cette fermeture s'inscrirait dans un projet de réorganisation plus vaste qui concernerait également Allonnes, Coulaines et Novaxud.