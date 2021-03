Coup d’accélérateur pour le déploiement de la fibre en Dordogne

La fibre arrive progressivement en Dordogne. Patience, vous pourrez bientôt regarder vos films et vos séries à la vitesse de l'éclair. Débutée en 2018, la phase 1 du déploiement de la fibre optique s'achève cette année. La seconde phase commence cette année alors qu'elle était prévue un an plus tard ! Elle se terminera en 2025.

Un an d'avance sur le programme initial

Le budget de cette seconde phase qui atteint les 305 millions d'euros est déjà bouclé. De plus, les entreprises sont disponibles pour poursuivre le déploiement de la fibre. Tout est prêt. Il n'était donc pas question pour le département d'attendre plus longtemps, c'est-à-dire 2022. Le top départ des études techniques est donné dans 96 communes. En Périgord Vert, cela concerne une zone autour de Nontron et de Mareuil. A l'Ouest, la fibre va arriver à Villefranche-de-Lonchat et aux alentours de Montacaret. Près de Sarlat, cela concerne Les Eyzies ou Saint-Cyprien. Il faut ajouter également une zone autour de Saint-Astier.

Le coût de cette seconde phase est pris en charge par l'Etat à hauteur de 45 millions d'euros, par le département et la région à hauteur de 10 millions d'euros par an. Il faut aussi ajouter un emprunt de 200 millions d'euros contracté par le syndicat Périgord Numérique.

114 communes sont déjà reliées à la fibre

En Dordogne, 114 communes sont totalement reliées à la fibre, 61 seulement partiellement. Certains Périgourdins peuvent déjà se raccorder à la fibre notamment dans le Terrassonnais, à Montignac, à Montpon, Saint Aulaye, Ribérac, Brantôme, Hautefort, Lanouaille, Thiviers ainsi que l'est de Bergerac.

A la fin de l'année 2021, près de 75 000 prises seront en service (10.000 aujourd'hui). Il suffira d'appeler son opérateur pour profiter d'internet à vitesse grand V. Germinal Peiro, le président du conseil départemental assure que fin 2025, toutes les habitations de la Dordogne pourront se raccorder à la fibre. En tout, le déploiement de la fibre en Périgord va coûter 500 millions d'euros.