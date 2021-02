Coup d’envoi ce lundi du "Beauvau de la sécurité"

Pour le chef de l’Etat, l’objectif est clair. Il s’agit de "consolider le lien de confiance entre les Français et les forces de l’ordre", mais aussi "donner aux policiers et aux gendarmes des moyens à la hauteur de leur engagement et des attentes de nos concitoyens" avait écrit le président de la République dans une lettre adressée en décembre au syndicat de policiers Unité SGP Police FO.

Emmanuel Macron, dont la politique régalienne est souvent vue comme un angle mort de son action, a fait de la sécurité une des priorités de la fin de son quinquennat et ce "grand débat" sur la police, prévu pour durer quatre mois, s'inscrit dans cette stratégie.

L'annonce début décembre du "Beauvau", du nom de la place où est situé le ministère de l'Intérieur, était intervenue dans un contexte explosif. L’actualité était dominée à la fois par la contestation de la loi Sécurité globale, la colère policière après la reconnaissance par le président de la République de l'existence de contrôles au faciès et, surtout, le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler.

Si Emmanuel Macron avait assuré qu'il "interviendrait personnellement" au cours des débats, probablement lors de leur clôture prévue en mai, c'est à Jean Castex que revient la tâche d'en donner le coup d'envoi ce lundi, lors d'une visioconférence depuis le ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre insistera sur "l'objectif de renforcer le lien entre la population et la police", "la conciliation des opérations de police et la liberté fondamentale d'informer" et le "devoir d'exemplarité" des forces de l'ordre.

Huit tables rondes

Plusieurs chantiers seront débattus à partir du 8 février : la formation des policiers, leur encadrement, les conditions matérielles d’exercice de leurs missions, la question de la captation vidéo des interventions, la mission des inspections, les effectifs, la relation à l'autorité judiciaire et le lien entre la police et la population.

Les débats, retransmis en direct, réuniront tous les quinze jours syndicats de police, gendarmerie, élus, avocats ou personnalités et s'articuleront autour des "sept péchés capitaux" exposés par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin fin novembre à l'Assemblée nationale.

Ces débats s'accompagneront de "30 déplacements" de Gérald Darmanin dans des villes de France, à la rencontre notamment des policiers et gendarmes locaux.

Des personnalités et des experts internationaux

Une vingtaine de personnalités et huit experts internationaux vont participer à ces tables selon un document du ministère de l'Intérieur que franceinfo a pu consulter.

Parmi ces personnalités invitées à amener leurs expériences et expertises, Claude Onesta, ancien sélectionneur de l’équipe de France de handball, qui viendra parler encadrement, Bernard Charlès, le PDG de Dassault Systèmes, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans Frontières (RSF), Laurent Solly, PDG de Facebook France et Claire Hedon, Défenseure des droits.

Par ailleurs, les députés Jean-Michel Fauvergue (LREM), Ian Boucard (LR), les sénateurs Henry Leroy (LR) et Jérôme Durain (PS) et les maires Frédéric Mesquelier (Saint-Raphaël), Alexandre Touzer (Saint-Yon), Jean-Pierre Bouquet (Vitry-le-François) et une maire adjointe, Nathalie Koenders (1re adjointe – Dijon) suivront l'ensemble des travaux et seront chargés de faire des propositions à la fin de ce Beauvau de la sécurité.