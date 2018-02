Coup d'envoi ce dimanche de la 8ème édition du tournoi de tennis de Montpellier avec des nouveautés et un joli tableau: le numéro 1 français Jo-Wilfried Tsonga, le local Richard Gasquet et des stars internationales. De quoi attirer un large public et battre les 46 000 spectateurs de l'an dernier.

Montpellier, France

L'Open Sud de France de tennis ( ATP 250) démarre ce week-end à l'Arena de Pérols ( Hérault).

Pour attirer les meilleurs joueurs du monde le tournoi se dote cette année de l'arbitrage vidéo électronique, le système hawk-eye. "On était l'un des rares tournois dans le monde a ne pas avoir ce procédé qui va soulager les juges de lignes et mettre de l'ambiance dans les tribunes" explique Samir Boudjemaa organisateur de TV Sport Events.

Les meilleurs français et des stars internationales

Sur les courts le public verra de nombreux français: Tsonga, Gasquet ( triple vainqueur de l'Open Sud de France) , Herbert qui était associé au Sérignanais lors du double victorieux en Coupe Davis, Simon qui vient de remporter le tournoi de Pune en Inde, Paire, Chardy, Pouille (wild card), Bénneteau (wild card) et des vedettes étrangères comme l'espagnol Ferrer ( demi finaliste à Roland Garros et à l'US Open en 2012) , le tchèque Berdych ( ancien vainqueur de l'Open Sud de France) et le belge Goffin: _"C'est le mieux classé de cet open,il est 7ème mondial, c'est très important d'avoir un joueur de cette envergure" _se réjouit Sébastien Grojean le directeur du tournoi.

Il y aura aussi des espoirs à découvrir comme les russes Rublev et Khachanov à peine 20 ans et déjà dans le top 50 mondial à l'image du jeune allemand Zverev l'an dernier. Il avait gagné l'Open et il termine l'année 2017 à la 4ème place mondial.

Notez que la Coupe Davis ( remportée fin 2017 par la France) sera exposée mercredi à l'Arena , le public pourra faire des selfies. La ministre des sports Laura Flessel sera présente mardi.

La France gagne la Coupe Davis (2017) -

Le trophée remis au vainqueur © Maxppp -

Le trophée est l'oeuvre d'un artiste local, Xavier Llongueras, natif de Sète. Il s'est inspiré du soleil, pour lui, synonyme du Sud de la France.

Le vainqueur du tournoi simple empochera 89 435 euros, 27 170 euros pour le double.