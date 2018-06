Jobourg, France

A l'aube de la saison estivale, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (du Mont Saint-Michel à la frontière belge) a lancé ce vendredi sa campagne 2018 de sécurité des loisirs nautiques. Des flyers en français et en anglais vont être distribués dans les offices de tourisme et les mairies, des spots radio sur les France Bleu de ce littoral et des vidéos sur les réseaux sociaux. Si depuis 3 ans le nombre d'accidents en mer a diminué passant de 561 interventions à 426, reste malgré tout des comportements à risques en forte hausse.

Cette année la campagne de prévention a un double objectif. D'abord, sensibiliser aux risques d'accidents de plongée. En 2017 il y a eu 16 accidents de plongée et 4 morts en Manche Mer du Nord et en juin au large d'Urville-Nacqueville 8 plongeurs en détresse s'étaient retrouvés à la dérive. Autre phénomène connu et aussi en très forte augmentation : l'isolement par la marée. En 2016 il y a eu 52 sauvetages, en 2017 : 154 dont 98 rien que pour le CROSS Jobourg. Les profils sont divers et variés. Des touristes, des locaux, des jeunes et des moins jeunes, des groupes et des solitaires