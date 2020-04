Coup d'envoi de la quatrième saison de Tandem tournée à Montpellier

La quatrième saison de Tandem redémarre ce mardi 21 avril, une série policière tournée à Montpellier et dans les environs.

Et c'est reparti pour une quatrième saison ! La diffusion de la série policière "Tandem" sur France Trois reprend ce mardi 21 avril. Une série tournée à Montpellier et dans la métropole.

L'équipe de tournage est installée au Mess des Officiers, dans l'ancien quartier de l'EAI, depuis 2015 et a progressivement transformé ce site en un véritable studio, accueillant des décors récurrents. Cette série de 12 épisodes fait travailler à Montpellier près de 100 personnes sur le tournage et embauche 500 personnes par an.

Depuis 2016, Tandem a tourné dans 40 communes proches de Montpellier dont huit communes de la Métropole. Après avoir abordé l'univers des luthiers, de la médecine, du rugby féminin, du parfum ou encore celui de l'olive ou de la truffe dans les précédents épisodes, c'est au tour de l'agora de la danse, des folies, du jardin des plantes d'être à l'honneur dans la saison 4.

La série policière est produite par DEMD Productions et retrace les péripéties du commandant Léa Soler interprétée par Astrid Veillon. Elle est exportée à l'international, en Bulgarie, en Espagne et en Italie.

Synopsis du premier épisode de la saison 4

Après une fin de saison 3 qui a vu Léa s’opposer au colonel et risquer de perdre son poste, devoir quitter Montpellier, où vivent ses enfants et son ex, Paul, nous la retrouvons finalement toujours commandant. Arrive pourtant à la brigade un nouveau colonel qui, à la surprise générale, n’est autre que Pierre Soler, le père de Léa. Si elle se réjouit de retrouver son père qu’elle admire tant, comment cohabiter avec cette figure de la gendarmerie que tout le monde admire ?