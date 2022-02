Coup d'envoi de la rénovation urbaine à Villeneuve-les-Salines, quartier populaire de La Rochelle

Journée symbolique, ce mercredi 9 février, dans le quartier rochelais de Villeneuve-les-Salines : le début de la destruction du "111", l'un des cinq bâtiments appelés à disparaitre dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Un PRU qui connaît ainsi son coup d'envoi dans ce quartier populaire, après plusieurs années de concertation.

130 millions d'euros sont mobilisés pour ce projet, notamment pour récréer les 180 logements détruits. Mais aussi rénover des centaines de logements, retravailler les espaces verts, et même recréer une place publique avec sa mairie annexe.

En attendant, cette première démolition doit durer une dizaine de jours, et le chantier ne passe pas inaperçu. "C'est la première fois que je vois ça", reconnaît Sloane, qui fait une pause devant les barrières avec sa maman, sur le chemin des courses. Histoire d'observer la grande pelleteuse en train de grignoter le bâtiment : "c'est bizarre de voir un immeuble se faire démolir !"

Pourquoi détruire des logements ?

Une trentaine de logements rayés de la carte, voilà qui choque cet autre habitant du quartier, Majid : "je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on arrête pas de dire qu'il n'y a pas assez de logements !" 10.000 demandes de logements sociaux sont désormais en attente sur l'agglomération rochelaise, 1.000 de plus en un an. Mais cette destruction est assumée, aussi bien par les élus que par les bailleurs sociaux.

"Tous les habitants ont été relogés" commence par préciser Rémi Raguenet de l'OPHLM, qui doit lui-même détruire deux immeubles dans le quartier. "L'ensemble des logements ont déjà été reconstruits, précise encore Rémi Raguenet. C'est ce qu'on appelle la reconstitution de l'offre. Donc toutes les personnes qui habitaient ces bâtiments sont déjà relogées, et dans des logements de bonne qualité puisqu'ils sont récents. Ce qui veut dire aussi des charges moindres."

Course contre la montre sur le logement social : entretien avec Rémi Raguenet, directeur de la maitrise d'ouvrage à l'OPHLM de La Rochelle Copier

Et puis pour rendre Villeneuve-les-Salines plus vivable, "il faut dé-densifier", martèle le maire Jean-François Fountaine : "à la création du quartier dans les années 1970, c'était une époque où il fallait loger beaucoup de monde en peu de temps. Donc on a fait des barres. Et là, le matin, l'hiver, la lumière n'entre pas... Quand on aura déconstruit une immeuble, ça va apporter beaucoup plus de lumière à tous les habitants."

Le chantier de démolition du bâtiment 111 de Villeneuve-les-Salines provoque la curiosité des habitants. Il s'agit d'ouvrir le quartier sur le parc Condorcet, situé juste derrière et méconnu des habitants. © Radio France - Julien Fleury

Favoriser la mixité sociale

Sachant que 180 logements seront reconstruits dans le quartier, pas forcément des logements sociaux. "Le brassage de populations, dans une cité, c'est essentiel" précise Jean-François Fountaine. Autre grand chantier en préparation : la rénovation énergétique de centaines de logements existants, et la création de balcons. "On a appris de la crise sanitaire et du Covid" promet Benoit Gouban, directeur du patrimoine de l'immobilière Atlantic Aménagement.

Après les destructions, les réhabilitations : reportage à Villeneuve-les-Salines Copier

Au menu également, la création d'une vraie place centrale de quartier, avec sa mairie annexe. Ce que Sloane attend lui, c'est le travail sur les espaces verts. Et notamment cette grande aire de jeux promise dans le parc Condorcet : "je pourrai jouer devant mon école !" Un parc menacé un temps par un projet immobilier, et désormais sanctuarisé... il verra même pousser des légumes, grâce à un chantier d'insertion.