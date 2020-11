Coup d'envoi des illuminations de Noël à Mulhouse

"On a voulu garder ce Noël chaud à nos coeurs," Michèle Lutz, la maire de Mulhouse a lancé les illuminations dans la ville haut-rhinoise le mardi 24 novembre. Cette année, en l'absence de marché de Noël, un soin particulier a été porté à ces décors, avec 400 sapins, dont deux de 8 mètres et 16 mètres de haut installés places des Victoires et de la République, 5.000 boules de Noël, 800 projecteurs et 20 kilomètres de guirlandes.

Des surprises à découvrir dans un calendrier de l'avent à l'échelle de la ville

En cette année très particulière, Mulhouse a voulu réserver chaque jour une surprise à ses habitants, une sorte de calendrier de l'avent. Le 24 novembre, c'est le grand sapin qui a été illuminé. Parmi les nouveautés de cette édition 2020, un lettrage géant et lumineux, siglé #Mulhouse, sera dévoilé fin novembre, sur la place de la Bourse. Pour suivre ces temps forts, une page facebook a été créée.