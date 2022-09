Coup d'envoi des travaux pour décongestionner le nord toulousain

Toulouse Métropole enclenche ce lundi ses travaux pour désengorger la circulation dans le nord toulousain. Elle concerne pour commencer la route départementale M63, qui contourne l'agglomération de Toulouse par le Nord et l'Ouest et joue un rôle majeur de desserte en raison de la faiblesse des franchissements de la Garonne au Nord de Toulouse.

Sur cette route, on recense plus de 18 000 véhicules chaque jour. Dans un premier temps, un rond-point va être construit pour sécuriser la circulation sur les deux communes. Après la création de ce giratoire, le pont de Gagnac-sur-Garonne va connaître un bon lifting au printemps 2024. Un pont vieillissant qui supporte des milliers de voitures et camions à une vingtaine de kilomètres du pont de Mirepoix-sur-Tarn (effondré en novembre 2019).

Le nord toulousain a été oublié, il est nettement moins adapté à la circulation si on le compare au sud de Toulouse - Alain Alençon, maire de Lespinasse

Les infrastructures du nord toulousain remises en question

Alain Alençon a été élu maire de Lespinasse en 2020. Il a repris le sujet des travaux dans sa commune en cours de route. Pour lui, la métropole n'a pas assez anticipé l'expansion du nord toulousain, d'où les problèmes de circulation : "Toutes les études le démontrent. Le nord toulousain, c'est le secteur qui va subir le plus grand développement. Actuellement, Toulouse Métropole a 15 000 nouveaux arrivants par an. Moi, je ne m'interdis pas de dire qu'on dépassera largement Castelnau un moment. La métropole va s'agrandir et il faut donc agir en conséquence" estime l'élu.

On aura une circulation fluide quand un deuxième pont pour franchir la Garonne, en plus de celui de Gagnac, verra le jour dans le secteur. Mais ce n'est pas avant 2030 je pense - Michel Simon, maire de Gagnac-sur-Garonne

L'élu compte aussi sur Toulouse Métropole pour accepter de créer une halte ferroviaire à Lespinasse, qui "nous reliera au centre-ville de Toulouse en seulement 15 minutes, contre presque 1h aujourd'hui". Là, le coût des travaux s'élèverait à 4.5 millions d'euros.

L'enfer des riverains

Les habitants n'en peuvent plus. La circulation devient extrêmement difficile comme le témoigne Pierre, habitant de Saint-Jory depuis 25 ans, il emprunte la M63 plusieurs fois par semaine : "On souffre et ce n'est pas d'aujourd'hui, je me demande ce que font les maires ici. Entre Saint-Jory, Lespinasse et Fenouillet, c'est l'enfer. Même à l'entrée de Toulouse, autour de Bessières, c'est vraiment phénoménal. D'ici, nous avons à peu près dix kilomètres à peu près du centre-ville, au Capitole. Je mets parfois 45 minutes pour aller dans le centre, alors que je ne suis qu'à 10 km ! Sans parler de la rocade" décrit-il.

Ces travaux d’un montant de 1.4M € se dérouleront jusqu’à la fin 2023. Pendant la durée du chantier, une circulation alternée sera mise en place.