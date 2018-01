Occitanie, France

Rien d'anormal si vous recevez ces prochains jours l'avis de passage d'un agent recenseur. L'enquête de recensement 2018 débute demain jeudi pour plus d'un mois. En Languedoc Roussillon, près de 330 communes vont être recensées.

Plus ou moins de 10.000 habitants

Dans les villes de moins de 10.000 habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans. Il concerne cette année 299 communes sur la zone du ressort de Montpellier, c'est à dire l'ancienne région Languedoc Roussillon (jusqu'au 17 février). Dans les villes de plus de 10.000 habitants, 29 sur cette zone, la campagne a lieu tous les ans mais seulement sur 8% de la population (jusqu'au 24 février). Une énorme masse d'informations... En un peu plus d'un mois, l'Insee interroge 280.000 foyers, soit 410.000 personnes.

Pour savoir si votre commune est concernée par le recensement, vous allez sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

En savoir plus sur les familles recomposées

Cette année le questionnaire intègre un volet supplémentaire consacré aux familles recomposées (720.000 en France) pour mieux comprendre leur fonctionnement. Ces familles sont-elles plus nombreuses? Comment s'organise la garde alternée des enfants? Les parents séparés habitent-ils loin l'un de l'autre?

Savoir comment s'organise la vie des familles recomposées. Caroline Jamet, directrice Insee Occitanie Copier

Le recensement, mode d'emploi

Vous n'avez pas de démarche à faire. Si vous êtes concerné, c'est un agent recenseur qui prendra contact avec vous. En général, vous êtes prévenu par un avis de passage. Si vous avez un doute, il se doit se vous présenter sa carte officielle avec la bande tricolore. Ensuite à vous de choisir entre le formulaire papier ou internet.

"Il y a toujours un agent recenseur qui prend contact avec vous". Caroline Jamet, dir. Insee Occitonie Copier

Si vous choisissez internet, l'agent vous laisse une notice, avec code d'accès et mot de passe pour vous connecter. Il n'a pas besoin de repasser prendre le formulaire rempli. C'est aussi plus rapide et plus écolo: 31 tonnes de papiers ont ainsi été économisées l'an dernier en France. En 2017, 56% des habitants recensés ont opté pour internet.

Le questionnaire dans tous les cas se compose d'un volet sur votre logement et d'un questionnaire pour chaque habitant du foyer. Toutes les données resteront confidentielles.

Obligatoire ou non?

C'est un devoir civique, et la loi l'impose comme elle impose de répondre à toute enquête statistique déclarée obligatoire par l'administration. Si vous refusez, vous risquez une petite amende mais qui n'est quasi jamais appliquée. De toute manière, il y a peu de récalcitrants: chaque année, près de 96% des personnes interrogées acceptent de répondre à cette enquête de recensement.