Coup d'envoi officiel de la 5G en France ce mercredi, malgré un accès limité

La 5G débarque en France. La nouvelle génération de réseau mobile est en effet officiellement lancée dans l'Hexagone, comme dans plusieurs pays européens ce mercredi. Mais il va falloir attendre avant de connaître la "révolution" technologique promise, l'accès étant encore limité sur le territoire.

Un service très limité pour le moment

Le logo 5G pourrait donc apparaître ce mercredi sur votre smartphone, mais il y a plusieurs conditions : si vous avez un appareil dernière génération avec un abonnement dédié, et surtout, il faut que vous habitiez dans une zone couverte par le nouveau réseau.

Pour le moment, la 5G n'est disponible que dans certaines zones, où les opérateurs ont installé des antennes adaptées. Selon les dernières données publiques, l'Agence nationale des fréquences en avaient dénombré un peu moins de 500 dans les neuf villes tests choisies : Paris (116), Marseille (95), Lille (89), Nantes (55), Montpellier (54), Lyon (24), Toulouse (22), Bordeaux (19) et Rouen (5).

Envol prévu en 2021

Les opérateurs restent très prudents quant au succès du déploiement de la 5G en cette fin d'année. Pour le PDG d'Orange, Stéphane Richard, les ventes de forfaits 5G ne vont "pas atteindre de gros volumes cet hiver".

Selon lui, "c'est un sujet de 2021, du premier semestre et surtout du second semestre" quand le réseau montera en puissance au fur et à mesure que les installations 4G actuelles pourront offrir aussi la 5G.

Sylvain Chevallier, associé en charge des télécoms au sein du cabinet BearingPoint, estime lui que ce sont "les plus technophiles" qui vont principalement acquérir ces nouvelles offres : "Dans un an, ce sera plus Monsieur et Madame tout-le-monde, quand il y aura un réseau qui sera déployé au niveau national." Chaque opérateur devra implanter 3.000 nouveaux pylônes d'ici à 2022, puis atteindre 8.000 en 2024 et enfin 10.500 en 2025.

Que va changer la 5G ?

Pour l'instant, pas grand chose s'accordent à dire les experts. Si la 5G promet d'offrir, à terme, un débit jusqu'à 10 fois plus rapide, "elle sera dans un premier temps une 4G améliorée apportant beaucoup plus de débit et de capacité", indique l'Arcep, le régulateur des télécoms.

Et donc, au début, cela ne permettra "rien de plus de ce que font les gens aujourd'hui, comme échanger plus vite une vidéo", explique à l'AFP Guillaume Vaquero, analyste télécoms au cabinet Wavestone.

Mais dans les prochaines années, là où la première génération permettait de passer des appels, la 2G d'y ajouter du texte, la 3G de commencer à envoyer des images et la 4G de développer l'internet mobile, la 5G doit permettre par exemple de multiplier par 10 le nombre d'objets connectés de manière simultanée sur le même réseau. Avec les appareils de cinquième génération, on nous promet également de la vidéo en haute définition et des jeux plus réactifs sur nos smartphones.

Une technologie décriée

Seuls Orange et Bouygues Telecom ont pour l'instant communiqué leurs offres commerciales à destination du grand public. Concernant Free, "on s'y prépare", a déclaré Thomas Reynaud, directeur général de la maison mère Iliad, évoquant un lancement dans "les prochaines semaines".

Reste que la 5G continue d'inquiéter une partie des Français, méfiants sur les effets sanitaires et environnementaux des ondes électromagnétiques. En septembre, près de 70 élus de gauche et écologistes, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou la maire de Marseille Michèle Rubirola, demandaient un moratoire sur le déploiement du réseau mobile.

Une demande balayée par Emmanuel Macron, qui avait réaffirmé que "la France (allait) prendre le tournant de la 5G", en ironisant sur ceux qui préfèreraient "le modèle Amish" et le "retour à la lampe à huile".

Mais ces prises de position d'élus risquent-elles de retarder l'arrivée de la 5G dans certains territoires ? "Il va y avoir des procédures qui vont peut-être mettre en stand by certains déploiements. Cela va être probablement un frein", pronostique un expert du secteur à l'AFP.